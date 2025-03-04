Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması - Son Dakika
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Dünya

Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması

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Arap Birliği zirvesinde Gazze'nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı. Mısır'ın hazırladığı plana göre Gazze'nin yeniden yapılandırılması için 53 milyar dolara ihtiyaç var. Bu anlaşmaya Gazze'yi devralma hayalleri kuran ABD Başkanı Donald Trump'ın nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu.

04.03.2025 14:21
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma planları kamuoyundaki sıcaklığını korurken bugünkü Arap Birliği zirvesinde dikkat çeken bir adım atıldı.

ENKAZ KALDIRILACAK GEÇİCİ KONUTLAR İNŞA EDİLECEK

Arap Birliği Mısır'ın "Gazze'nin Yeniden İnşası Planı" taslağını kabul etti. Enkaz kaldırılacak geçici konutlar inşa edilecek, maliyeti ise 53 milyar dolar olacak.

FİLİSTİN'İN TÜM BÖLGELERİNDE SEÇİME GİDİLECEK

Gazze'de 4.5 yıl sürecek iki aşamada toplam 400 bin konut ve havalimanı inşa edilecek. Uygun koşullar oluşunca Filistin'in tüm bölgelerinde seçime gidilecek.

Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
Trump skandal bir paylaşım yaparak, Gazze'yi tatil kentine dönüştürülmüş olarak göstermişti

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" şekilde sahip olacağını ve "güvenlik amacıyla" gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini söylemişti.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.

"Filistinlilerin Gazze'ye geri dönmek istemelerinin tek nedeni başka alternatiflerinin olmaması" diyen Trump, bölgedeki yaklaşık 1,8 milyon Filistinlinin komşu ülkelerde inşa edilecek birden çok yeni yaşam alanına gideceğini ve orada daha iyi şekilde yaşayacağını savunmuştu.

Arap Birliği\'nden Trump\'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması

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Son Dakika Dünya Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • 205622:
    yapılandırma derken tramp el koymuş sizin haberiniz yok 47 35 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Hadi bismallah değin filistini kurtarın şu emlakçı budalasından 59 4 Yanıtla
  • Kemal:
    'Vay seni yalan dünya' diye bir karadeniz türküsü dinlemiştim,hatırladım yine! 30 6 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan:
    ABD YOKMU ARABİCLER 20 16 Yanıtla
    Mehmet Atilgan:
    yorumu beğenmeler ne için begenmediler acale 0 1
  • 152952:
    sisi abd nin adamı yine kurmuşlar planı 28 3 Yanıtla
  • mustafa çamlıbel:
    yapsan ne olacak israil istediği zaman vuracak 23 4 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Kim siher yalova kaymakamini 12 5 Yanıtla
  • f3889559:
    helal olsun 15 1 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Rifat karinuiskim 1 5 Yanıtla
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