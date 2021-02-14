Araştırma: Düzenli spor kanseri önleyebilir - Son Dakika
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Araştırma: Düzenli spor kanseri önleyebilir

Araştırma: Düzenli spor kanseri önleyebilir

14.02.2021 17:04

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre düzenli spor alışkanlığı kanser riskini önleyebilir.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre düzenli spor alışkanlığı kanser riskini önleyebilir.

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi başladığından bu yana geçen sürede, kısıtlamalar nedeniyle evde harcanan sürenin artmasının insanlar üzerinde kilo alımına yol açtığı belirtildi. Obezite kaynaklı pek çok kanser türünün olduğu ifade edilirken, düzenli sporla bu riskin en düşük seviyeye çekilebileceği açıklandı. Edinburgh Üniversitesi'nden Prof. Linda Bauld, "Daha sağlıklı yemek yememiz gerektiği şart ancak düzenli egzersizin de kanserden korunmada çok önemli olduğu açık" diye konuştu.

'İLERLEYEN YILLARDA OBEZİTE KANSERİN ANA NEDENİ OLABİLİR'Bauld aynı zamanda İngiltere'de kanserin ana nedeninin tütün ve sigara kullanımı olduğunu, obezitenin ise ikinci sırada yer aldığını belirtti. Ancak ilerleyen yıllarda obezitenin ülkede kanserin ana faktörü olabileceği konusunda da uyardı.

Yapılan son araştırmalar egzersiz ve kanser arasındaki bağlantıyı ortaya koydu. İngiltere Kanser Araştırmaları tarafından desteklenen deneyde, haftada 3 kez 30 dk olmak üzere koşu bandında fareler  yürütüldü. Sonucunda, bilim insanları karaciğerdeki iltihabın azaldığını ve yaşlı farelerin metabolizmasının hızlandığını açıkladı.


Kaynak: DHA
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Koronavirüs, Obezite, England, Kanser, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Araştırma: Düzenli spor kanseri önleyebilir - Son Dakika


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