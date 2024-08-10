Arjantin eski devlet başkanı Alberto Fernandez, şiddet uyguladığı eşini hastanelik etti - Son Dakika
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Dünya

Arjantin eski devlet başkanı Alberto Fernandez, şiddet uyguladığı eşini hastanelik etti

Arjantin eski devlet başkanı Alberto Fernandez, şiddet uyguladığı eşini hastanelik etti

Arjantin'in eski first lady'si Fabiola Yanez, eski cumhurbaşkanı Alberto Fernandez'i istismarla suçladı. Yanez'in çürük fotoğrafları yayınlandı. Mahkeme, Fernandez hakkında soruşturma başlattı. Yanez, sürekli tehdit ve şiddet iddiasında bulundu. Hakim, Fernandez'e uzaklaştırma ve yurt dışı yasağı verdi. Bu suçlamalar, ekonomik krizle birleşince Fernandez'in itibarını daha da sarstı.

10.08.2024 11:08
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Arjantin'in eski first lady'si Fabiola Yanez'in, eski cumhurbaşkanı Alberto Fernandez'i fiziksel ve duygusal istismarla suçlaması ülkede şok etkisi yarattı. Yayınlanan fotoğraflar, Yanez'in vücudundaki çürükleri gözler önüne serdi.

Buenos Aires federal mahkemesi, bu ciddi iddialar üzerine Fernandez hakkında "psikolojik terör", telefon tacizi ve fiziksel istismar suçlamalarıyla kapsamlı bir cezai soruşturma başlattı. Yanez, Fernandez'in kendisini sürekli olarak tehdit ettiğini, korkuttuğunu ve fiziksel şiddet uyguladığını öne sürdü.

Basına sızan mesajlarda Yanez'in Fernandez'e "Üç gündür bana vuruyorsun!" diye yazdığı görülüyor. Bu mesajlar, iddia edilen istismarın sürekliliğini ve ciddiyetini ortaya koyuyor. Fernandez ise, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kesin bir dille reddetti ve gerçeği mahkemede kanıtlayacağını belirtti.

Hakim Julian Ercolini, iddiaların ağırlığını göz önünde bulundurarak Fernandez'e Yanez'den uzak durma emri verdi ve yurt dışına çıkışını yasakladı. Ayrıca, Yanez'in güvenliğini sağlamak amacıyla polis koruması tahsis edilmesini talep etti.

Bu şok edici iddialar, Fernandez'in 2019-2023 yılları arasındaki başkanlık döneminde Arjantin'in yaşadığı derin ekonomik krizle birleşince, eski başkanın zaten sarsılmış olan itibarını daha da zedeledi. Ekonomik sorunlar nedeniyle halkın güvenini büyük ölçüde kaybetmiş olan Fernandez, şimdi de bu kişisel skandalla mücadele etmek zorunda.

Olay, Arjantin'de büyük yankı uyandırdı ve ülkenin siyasi gündemini derinden sarstı. Toplumda, üst düzey siyasetçilerin özel hayatları ve davranışları üzerine yoğun tartışmalar başladı. Bu durum, ülkede kadına yönelik şiddet ve siyasi figürlerin hesap verebilirliği konularında da yeni bir tartışma başlattı.

Arjantin eski devlet başkanı Alberto Fernandez, şiddet uyguladığı eşini hastanelik etti
Arjantin eski devlet başkanı Alberto Fernandez, şiddet uyguladığı eşini hastanelik etti
Arjantin eski devlet başkanı Alberto Fernandez, şiddet uyguladığı eşini hastanelik etti
Arjantin eski devlet başkanı Alberto Fernandez, şiddet uyguladığı eşini hastanelik etti
Arjantin eski devlet başkanı Alberto Fernandez, şiddet uyguladığı eşini hastanelik etti

Arjantin, Hakim, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Arjantin eski devlet başkanı Alberto Fernandez, şiddet uyguladığı eşini hastanelik etti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • İsmail Sel: makam mevki gecici 1 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Maalesef sıradan bir vatandaş böyle darp olunca Bazı Devletler Kocalarından Koruma Kararı ve Uzaklaştırma Cezası vermekten çok uzaklar. 0 0 Yanıtla
  • Ankara null: darisi bizim bakanlara milletvekillerine insallah 0 0 Yanıtla

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