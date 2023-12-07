 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Arkeologlar Batı Şeria'da 3.200 yıllık 'lanetli tablet' buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Arkeologlar Batı Şeria'da 3.200 yıllık 'lanetli tablet' buldu

Arkeologlar, Tanrı'nın adının yer aldığı ve lanet içeren 3.200 yıllık bir tablet buldu. İbranice adı taşıyan tablet, en eski yazıtı barındırıyor. Keşfedilen metin, Tanrı'nın sözünü tutmayanları lanetlemesi çağrısı yapıyor. Tablet, İncil'deki Elba Dağı'nda, İsrail'in eski Mısır'dan kaçışının bir parçası olarak bulundu

Arkeologlar Batı Şeria\'da 3.200 yıllık \'lanetli tablet\' buldu
07.12.2023 - 17:37,
Abone Ol

Arkeologlar, üzerinde Tanrı'nın İbranice isminin de yazıldığıve insanlara kötü büyüler yapmak için kullanıldığı düşünülen 3.200 yıllık 'lanetli tablet' buldu

Uluslararası arkeologlar, Batı Şeria'da bulunan küçük katlanmış kurşun levhanın en az 3.200 yıl önce yapıldığınainanıyor ve üzerinde Tanrı'nın sözünü tutmayan herkesi lanetlemesi çağrısında bulunan bir metin yer alıyor.

Gelecekteki araştırmalarla doğrulanırsa, bu keşif onu bir önceki buluntudan (MÖ 840'a kadar uzanan Meşa Steli levhası) yaklaşık 2.000 yıl daha eski yapacaktır.

Ekip 48 mektubu şu şekilde tercüme etti: 'Lanetli, lanetli, lanetli — Yahveh tarafından lanetli.'

Tablet, Vaat Edilmiş Topraklar'da olduğu söylenen İncil'deki Elba Dağı'nda bulundu ve eski İsrail'e ait bilinen herhangi bir İbranice yazıttan daha eski bir yazıya sahiptir.

Küçük eser, İsraillilerin eski Mısır'dan kaçışının bir parçası olarak İncil'de adı geçen Ebal Dağı'nda yapılan kazılar sırasında keşfedildi.

Kutsal Yazılar, Musa'nın İsrailoğullarını kölelikten kurtardıktan sonra dağda bir sunak inşa edeceğini belirtir, ancak isyanı nedeniyle Vaat Edilmiş Topraklara girişi yasaklanmıştır.

Musa'nın halefi Yeşu'nun Ebal'de Ahit'i yenileyen sunağı inşa ettiği söyleniyor ve arkeolog Adam Zertal bunu 17 yıldan fazla bir süre önce ortaya çıkardı.

Sunak, zirveye doğru yerleştirilmiş, üst üste dizilmiş taşlardan yapılmıştır.

Bir ekip yakın zamanda Zertal'in çalışmalarına devam etmek için Kudüs'ün yaklaşık 31 mil kuzeyinde bulunan Samiriye dağlarındaki bölgeye geri döndü.

Teksas'taki The Bible Seminary'deki Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü müdürü Scott Stripling şunları söyledi: 'Bu tür lanet tabletleri Helenistik ve Roma dönemlerinde iyi biliniyor, ancak Zertal'in kazılan çanak çömlekleri Demir Çağı I ve Geç Tunç Çağı'na tarihleniyor. mantıksal olarak tablet bu daha önceki dönemlerden birinden türetilmiştir. Yine de Geç Tunç Çağı'na ait bir yazıt bulmamız beni şaşkına çevirdi.'

Arkeologlar Batı Şeria'da 3.200 yıllık 'lanetli tablet' buldu
Arkeologlar Batı Şeria'da 3.200 yıllık 'lanetli tablet' buldu
Arkeologlar Batı Şeria'da 3.200 yıllık 'lanetli tablet' buldu
Arkeologlar Batı Şeria'da 3.200 yıllık 'lanetli tablet' buldu
Arkeologlar Batı Şeria'da 3.200 yıllık 'lanetli tablet' buldu
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR

Batı Şeria, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Arkeologlar Batı Şeria'da 3.200 yıllık 'lanetli tablet' buldu - Son Dakika


17:17
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54
İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38
4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38
İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32
Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25
İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04
Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi
16:03
İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı

Son Dakika
17:17 Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54 İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38 İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32 Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25 İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04 Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi
16:03 İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı
16:03 Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığına aday adayı oldu
15:40 Çocuğunu karanlıkta okula gönderen anne, kış saati uygulamasına tepki gösterdi: Yazıktır, günahtır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2023 18:04:24. #1.11#
SON DAKİKA: Arkeologlar Batı Şeria'da 3.200 yıllık 'lanetli tablet' buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement