Arkeologlar Batı Şeria\'da 3.200 yıllık \'lanetli tablet\' buldu

Arkeologlar, üzerinde Tanrı'nın İbranice isminin de yazıldığıve insanlara kötü büyüler yapmak için kullanıldığı düşünülen 3.200 yıllık 'lanetli tablet' buldu

Uluslararası arkeologlar, Batı Şeria'da bulunan küçük katlanmış kurşun levhanın en az 3.200 yıl önce yapıldığınainanıyor ve üzerinde Tanrı'nın sözünü tutmayan herkesi lanetlemesi çağrısında bulunan bir metin yer alıyor.

Gelecekteki araştırmalarla doğrulanırsa, bu keşif onu bir önceki buluntudan (MÖ 840'a kadar uzanan Meşa Steli levhası) yaklaşık 2.000 yıl daha eski yapacaktır.

Ekip 48 mektubu şu şekilde tercüme etti: 'Lanetli, lanetli, lanetli — Yahveh tarafından lanetli.'

Tablet, Vaat Edilmiş Topraklar'da olduğu söylenen İncil'deki Elba Dağı'nda bulundu ve eski İsrail'e ait bilinen herhangi bir İbranice yazıttan daha eski bir yazıya sahiptir.

Küçük eser, İsraillilerin eski Mısır'dan kaçışının bir parçası olarak İncil'de adı geçen Ebal Dağı'nda yapılan kazılar sırasında keşfedildi.

Kutsal Yazılar, Musa'nın İsrailoğullarını kölelikten kurtardıktan sonra dağda bir sunak inşa edeceğini belirtir, ancak isyanı nedeniyle Vaat Edilmiş Topraklara girişi yasaklanmıştır.

Musa'nın halefi Yeşu'nun Ebal'de Ahit'i yenileyen sunağı inşa ettiği söyleniyor ve arkeolog Adam Zertal bunu 17 yıldan fazla bir süre önce ortaya çıkardı.

Sunak, zirveye doğru yerleştirilmiş, üst üste dizilmiş taşlardan yapılmıştır.

Bir ekip yakın zamanda Zertal'in çalışmalarına devam etmek için Kudüs'ün yaklaşık 31 mil kuzeyinde bulunan Samiriye dağlarındaki bölgeye geri döndü.

Teksas'taki The Bible Seminary'deki Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü müdürü Scott Stripling şunları söyledi: 'Bu tür lanet tabletleri Helenistik ve Roma dönemlerinde iyi biliniyor, ancak Zertal'in kazılan çanak çömlekleri Demir Çağı I ve Geç Tunç Çağı'na tarihleniyor. mantıksal olarak tablet bu daha önceki dönemlerden birinden türetilmiştir. Yine de Geç Tunç Çağı'na ait bir yazıt bulmamız beni şaşkına çevirdi.'