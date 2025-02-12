Arkeologlar, binlerce yıldır toprak altında gizlenmiş dev bir piramit keşfetti

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Peru'daki arkeologlar, kutsal Caral kentinin hemen yanı başında binlerce yıldır toprak altında gizlenmiş dev bir piramit keşfetti. Bu önemli buluş, Amerika kıtasının en eski gelişmiş uygarlığına dair yeni bilgiler sunuyor.

Piramit, dünyaca ünlü Caral antik kentinden sadece bir kilometre uzakta, Supe Vadisi'ndeki Chupacigarro bölgesinde ortaya çıkarıldı. Caral Arkeoloji Bölgesi'nde çalışan araştırmacılar, yıllarca toprak ve bitki örtüsü altında kalan yapıyı, "huancas" adı verilen dikili taşları fark ettiklerinde buldular. Bu taşlar hem binanın köşelerini işaretliyor hem de alanın dini törenler için kullanıldığını gösteriyor.

Kazı alanındaki en ilginç keşiflerden biri, toprağa işlenmiş dev bir insan başı çizimi. Bu etkileyici sanat eseri 62 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde.

Bölgenin önemi nedir?

Piramit, küçük bir dere kenarında kurulmuş. Bu dere hem antik dönemde insanlara su sağlamış hem de iç bölgelerle sahil arasında ticaret yolu olarak kullanılmış. Bilim insanları, buranın Caral'ın bir mahallesi olduğunu düşünüyor. Caral uygarlığı, bin yıldan fazla bir süre boyunca bölgede hüküm sürmüş ve oldukça gelişmiş bir toplum yapısına sahipmiş.

Peru hükümeti, bu heyecan verici keşfin turizme büyük katkı sağlayacağını ve bölgenin tarihine ilgi duyan ziyaretçi sayısını artıracağını umuyor.

Bu keşif, Amerika kıtasının en eski ileri uygarlığının sandığımızdan çok daha geniş bir alana yayıldığını ve beklenenden daha gelişmiş olduğunu gösteriyor. Arkeologlar, kazı çalışmalarına devam ederek bölgenin gizemlerini çözmeye çalışıyor.