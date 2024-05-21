Demir Çağı'na Ait Genç Bir Kadının Kalıntıları Bulundu

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Arkeologlar, Dorset'in Demir Çağı'na ait 2000 yıl önce kurban olarak öldürülen genç bir kadının kalıntılarını ortaya çıkardı.

Bournemouth Üniversitesi'nden bir ekip, Dorset'te insan kurbanı olarak öldürüldüğüne inandıkları 20'li yaşlarındaki genç bir kadının kalıntılarını buldu. Kadın, boynuna aldığı bıçak darbesi ve muhtemelen şiddet sonucu kaburgasına verilen hasar nedeniyle öldü. Kalıntılar, Winterborne Kingston'daki 2000 yıllık bir yerleşimin kazıları sırasında bulundu.

Üniversite sözcüsü, kadının fiziksel olarak zorlayıcı bir yaşam sürdüğünü ve şiddet sonucu kaburgasının hasar gördüğünü belirtti. Dr. Martin Smith, kadının yüzüstü hayvan kemiğinden bir düzenlemenin üzerine yatırıldığını, bunun ritüel bir öldürme olabileceğini söyledi. Kadının omurgasında dejenerasyon ve disklerde hasar tespit edildi, bu da sürekli ağır çalışmanın bir işareti. Dişlerindeki izotop analizi, çocukken yaklaşık 20 mil uzaklıktan su aldığını gösterdi. Ekip, kadının başka bir topluluktan gelip gelmediğini belirlemek için DNA analizi yapıyor.

Dr. Smith, "Bulduğumuz tüm gerçekler bir araya geldiğinde, en olası sonuç bir ritüel öldürme kurbanı olduğudur. Boynundaki büyük kesik de bunu destekliyor," dedi.