Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı - Son Dakika
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Dünya

Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı

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Almanya'da gerçekleştiği belirtilen aşiret düğününde gelinin takılarının yakınları tarafından sıraya girerek sahneye getirilmesi sosyal medyada çok konuşuldu. Tek tek sergilenen takılarla ilgili "Görgüsüzlüğün son noktası" yorumları yapıldı.

18.12.2024 14:55  Güncelleme: 15:03
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Sosyal medyada gündeme gelen aşiret düğünlerine bir yenisi daha eklendi. Almanya'da gerçekleştiği belirtilen aşiret düğününde kaydedilen takı töreni görüntüleri çok konuşuldu.

Paylaşılan görüntülerde gelinin takı setlerinin yakınları tarafından sıraya girerek sahneye getirilip sergilendiği görüldü. O anlara yorum yağarken, bazı kullanıcılar "Bu kadar da olmaz", "Görgüsüzlüğün son noktası" gibi yorumlar yaptı.

Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Almanya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ramazan Karakuş:
    Bedava elektrik su dogalgaz kaçakçılık haram olsun midem bulanıyor 92 25 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kaçakçılar iş başında 78 13 Yanıtla
  • Fatih Kucuk:
    gorgusuzler gormemisler parayi nasil harcicaklarini sasiriyorlar 63 10 Yanıtla
  • Bilal Yavuz:
    müslümanların hali içler acısı.gençler parasızlıktan okuluna gidemezken bu ne açlık bu ne görgüsüzlük abi bu paraları tek düğüne harcıyacanıza adam gibi zekatınızı verip müslüman gençlere yardımcı olsanız...olmaz şanınıza yakışmaz dimii 49 2 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Fakirler koşmuş hemen yorumlara. Paranız olsa bunlardan farklı şeyler yapacağınızı mi zannediyirsunuz:)) 17 30 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    vergi vermek yok ..elektiriğe suya doğalgaza para vermek yok ..devlet sürekli para yığıyor ..tabiki zengin olurlar 40 4 Yanıtla
  • Mehmet Kan:
    başımızdaki hükumet sagolsun adamlar çalar kaçak elektrik kullanır het türlü kaçakçılık yapar devlet göz yumar 21 8 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    yahu Almanya'da trafomuzmu var kaçak elektrik kullansinlar bide haram ediyor:)))) 15 11 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Tabı kaçakçılık bedava elektik su yollar bedava olursa böyle takı merasımı olur hıç doguda paralı yol varmı yok 14 3 Yanıtla
  • Eski Tüfek.:
    Allah mesut etsin evlenen kardeşlerimizi , 6 6 Yanıtla
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