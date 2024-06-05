Aşırı sıcaklardan dolayı 200 kişinin öldüğü Hindistan'da yaklaşık 40 maymun su ararken kuyuya düşüp öldü - Son Dakika
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Dünya

Aşırı sıcaklardan dolayı 200 kişinin öldüğü Hindistan'da yaklaşık 40 maymun su ararken kuyuya düşüp öldü

Aşırı sıcaklardan dolayı 200 kişinin öldüğü Hindistan\'da yaklaşık 40 maymun su ararken kuyuya düşüp öldü

Hindistan'da Mayıs ayından bu yana süren aşırı sıcak hava dalgası, 45 dereceyi aşarak yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu. Su arayan bir grup maymun da boğularak hayatını kaybetti. Hindistan hükümeti, bu durum nedeniyle ulusal acil durum ilan etmesi için baskı altında. İklim değişikliği nedeniyle Hindistan, daha sık ve daha aşırı sıcak hava dalgaları yaşıyor.

05.06.2024 14:12
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Hindistan'da Mayıs ayından bu yana süren aşırı sıcak hava dalgası, 45 dereceyi aşarak yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu. Su arayan bir grup maymun, Jharkhand eyaletinde bir kuyuya düşerek boğuldu. Yaklaşık 40 maymunun öldüğü olay sonrası, orman yetkilileri otopsi sonuçlarını bekliyor.

Hindistan hükümeti, bu aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle ulusal acil durum ilan etmesi için baskı altında. Sky News'e göre, sıcak hava dalgası sırasında en az 200 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında, ülkenin son seçimlerine katılan sandık görevlileri ve seçmenler de bulunuyor. Uttar Pradesh eyaletinde bir günde 33 sandık görevlisi, Odisha eyaletinde ise 31 Mayıs ile 2 Haziran arasında 20 kişi güneş çarpması sonucu öldü.

İklim değişikliği nedeniyle Hindistan, daha sık ve daha aşırı sıcak hava dalgaları yaşıyor. Başkent Yeni Delhi, 29 Mayıs'ta 52.9 derece ile rekor kırdı. İşçiler, evsizler, sokak çalışanları, gençler ve yaşlılar bu kavurucu sıcaktan büyük acı çekiyor. Delhi'de su kıtlığı yaşanırken, yetkililer su tankeri göndererek ve halka su dağıtım noktaları kurarak durumu yönetmeye çalışıyor.

Yeni Delhi'de limonata satan bir satıcı, AFP'ye verdiği demeçte, "Sıcaklık o kadar şiddetli ki, rüzgar estiğinde yüzünüze tokat atılmış gibi hissediyorsunuz," dedi. "Yazın zirvesine ulaşmamıza haftalar var ve sıcaklıkların daha da artması bekleniyor. Ne yapacağımızı bilmiyorum."

Aşırı sıcaklardan dolayı 200 kişinin öldüğü Hindistan'da yaklaşık 40 maymun su ararken kuyuya düşüp öldü
Aşırı sıcaklardan dolayı 200 kişinin öldüğü Hindistan'da yaklaşık 40 maymun su ararken kuyuya düşüp öldü
Aşırı sıcaklardan dolayı 200 kişinin öldüğü Hindistan'da yaklaşık 40 maymun su ararken kuyuya düşüp öldü
Aşırı sıcaklardan dolayı 200 kişinin öldüğü Hindistan'da yaklaşık 40 maymun su ararken kuyuya düşüp öldü

Hindistan, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aşırı sıcaklardan dolayı 200 kişinin öldüğü Hindistan'da yaklaşık 40 maymun su ararken kuyuya düşüp öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aşırı sıcaklardan dolayı 200 kişinin öldüğü Hindistan'da yaklaşık 40 maymun su ararken kuyuya düşüp öldü - Son Dakika
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