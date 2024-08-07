Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı - Son Dakika
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Dünya

Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı

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Küresel ısınma ile birlikte değişen iklim şartları birçok ülkede olumsuzlukları da beraberinde getirmeye başladı. Aşırı sıcakların etkili olduğu Çin'de çekilen görüntüler ise olayı başka bir boyuta taşıdı.

07.08.2024 10:29
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Aşırı sıcaklar tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken Çin'den gelen görüntüler hayrete düşürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde açık alanda bırakılan araçların aşırı sıcaklardan dolayı folyo kaplamalarının şiştiği görüldü. Ortaya, araçların önünde ve çeşitli noktalarında balon gibi şişliklerin oluştuğu görüntüler çıktı.

İşte görenleri hayrete düşüren o görüntüler;

Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı
Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı
Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı
Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı
Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı
Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin, Çevre, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Seyahatfoto İş ve gezi: Gercekligi tartismali bir haber. Arac kaportalari ve uzerindeki serigrafi katmanlari yaklasik 200 derecelere dayanikli olacak sekilde tasarlanip uretilir. Sosyal medyada eglence olarak uretilmis ve mesnetsiz bir icerik 124 6 Yanıtla
  • Kefeni Cepli: Arabalar hamile olmasın, bir uzmana göstermekte fayda var. made in china 112 12 Yanıtla
  • hüseyin null: kaplama olursa böyle olur 83 5 Yanıtla
  • Ramo: plastikten araba yaparsanız sonu böyle olur 65 9 Yanıtla
  • Alper Çelik: sıcak Afrika, Arap ülkelerinde niye yok 65 3 Yanıtla
  • İslam Tadik: Ya aklı mantığa sığarmı bir arabanın sıcakta bu hale gelmesi mümkün değil. tamamen foto montaj dır. 45 7 Yanıtla
  • Naz Tuscu: yok devenin bale pabucu:) 40 3 Yanıtla
  • Yasin Çay: Arabalar gebe kalmış ?? 32 5 Yanıtla
  • YoH null: yav he he 34 3 Yanıtla
  • İlhami Koçsedir: çok güzel olmuş 18 3 Yanıtla
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