Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı

Seyahatfoto İş ve gezi:

Gercekligi tartismali bir haber. Arac kaportalari ve uzerindeki serigrafi katmanlari yaklasik 200 derecelere dayanikli olacak sekilde tasarlanip uretilir. Sosyal medyada eglence olarak uretilmis ve mesnetsiz bir icerik