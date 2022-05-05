Asiye Atalay sokak ortasında başından vurularak öldürüldü - Son Dakika
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BBC

Asiye Atalay sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

05.05.2022 15:02
Asiye Atalay sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

Dün İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında onu bir süredir takip ettiği ve rahatsız ettiği belirtilen bir kişi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü.

Dün İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında onu bir süredir rahatsız ettiği iddia edilen bir kişi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra koşarak kaçtığı söylenen saldırgan aranıyor.

Görgü tanıkları, dün sokak ortasında Atalay'ın yolunun kesildiğini ve tartışma yaşandığını anlatıyor.

Tanıklar, tartışma sırasında saldırganın silahını çektiğini ve kaçmaya çalışan Atalay'ı başından vurduğunu söylüyor.

Olay sırasında hayatını kaybeden Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olaydan koşarak kaçan saldırgan ise polis yetkilileri tarafından aranıyor.

"Çocuk silahla sürekli vurmaya çalışıyordu"

Asiye Atalay'ın bir süredir saplantılı bir kişi tarafından rahatsız edildiği düşünülüyor.

Aranan saldırganın ise bu kişi olduğu iddia ediliyor.

Dün gece yaşanan olaya şahit olan Sibel Hastel, Atalay'ın yolunu kesen adamın onu silahla sürekli vurmaya çalıştığını anlatıyor.

Hastel, "Kızın önünde bir otomobil durdu. Kızı kurtarmak istedi. Kız çocuğa 'git kurtar kendini buradan' diye bağırdı. Sonra çocuk geri geldi ve silahı kafasına dayadı, ancak silah ateş etmedi. Daha sonra geri döndü ve vurdu" diyor ve devam ediyor:

"İlk başta silah tutukluk yaptı, ben oyuncak silah sandım, korkutmaya çalışıyor gibi geldi. Daha sonra kız yere düştü. Zaten o an vurulmuştu. Yere düştükten sonra kızın elinde kan gördüm. Aralarında çok fazla boğuşma olmadı. Daha önce bacağından vurmuş, görenler oldu. Çocuk silahla sürekli vurmaya çalışıyordu. Biz silahı sonradan fark ettik. Bir anda vurdu zaten, vurduktan sonra panikledi ve hemen kaçtı."

Mahalle sakini Ayşe Hastel ise, "Çocuk sürekli etrafta dolanıyordu. Kız yerdeyken 'git' dedi. Bize silahı doğrultacak diye korktuk. Kız 'git' dedikten sonra döndü ve vurdu, vurduğu gibi kaçtı zaten. Kızı öyle görünce çığlık attım. Ben de şoktayım, gece uyuyamadım" ifadelerini kullandı.

Asiye Atalay'ın ölmeden önceki son anları olay esnasında orada bulunan birinin cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Görüntülerde çevredeki insanların ambulans aramak için bağrıştıkları anların yer aldığı belirtiliyor.

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