Suriye'de silahlı muhalif gruplar 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde herhangi bir çatışmaya girmeden devirirken bölgede çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Rejimin devrilmesinin ardından ülkeden kaçan Beşar Esad gibi askerlerinin de üniformalarını fırlatıp Rusya'ya kaçtıkları iddia ediliyor.
Rus medyası, Rusya'nın Suriye'deki Lazkiye Hmeymim hava üssünde kaydedilen görüntüleri servis ederken videoda yerlere fırlatılmış üniformalar ve terk edilmiş bir üs yer aldı.
Üniformaların büyük çoğunluğunun Esad rejimi askerlerine ait olması dikkat çekerken, bu kişilerin Rus askerleriyle birlikte uçağa atlayarak Rusya'ya kaçtıkları tahmin ediliyor.
Son Dakika › Dünya › Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)