İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü astrolojik olarak 'suikast' olarak yorumlandı - Son Dakika
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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü astrolojik olarak 'suikast' olarak yorumlandı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopter kazası, Astrolog Aysun Koç tarafından astrolojik boyutta değerlendirildi. Koç, gökyüzündeki sabit yıldızların oluşturduğu kadersel temaların Reisi'nin ölümüne 'suikast' dediğini belirtti. Ayrıca, önümüzdeki 3 ay boyunca intihar, cinayet ve suikastle ilgili olayların artabileceği uyarısında bulundu.

21.05.2024 14:26
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasını Haberler.com YouTube kanalında astrolojik boyutta değerlendiren Astrolog Aysun Koç, " Astroloji, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüne 'Suikast' diyor" dedi.

"İNTİHAR, CİNAYET VE SUİKASTLE İLGİLİ OLAYLAR 3 AY BOYUNCA OLACAK"

İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesini astrolojik boyutta değerlendiren Aysun Koç, "Astroloji, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüne 'Suikast' diyor. Gökyüzünde 360 derecelik zodyakta kadersel temaları oluşturan sabit yıldızlar vardır. Şark dediğimiz bir sabit yıldızda şu anda gökyüzünde Neptün gezeni ve Neptün gezeni 140 yılda bir geliyor. 5 Eylül'e kadar bu etkileri devam edecek. İntihar, cinayet ve suikastle ilgili olayları çok duyacağımız 3 aylık bir döneme giriyoruz. Bu dönemde tehdit alıyorsanız eğer tehditleri önemseyin." dedi.

Astrolog Aysun Koç: İntihar, cinayet ve suikast ile ilgili olaylar üç ay boyunca olacak

İbrahim Reisi, Helikopter, Astroloji, Aysun Koç, Eylül, İran, 3.Sayfa, Astroloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü astrolojik olarak 'suikast' olarak yorumlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü astrolojik olarak 'suikast' olarak yorumlandı - Son Dakika
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