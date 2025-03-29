Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada - Son Dakika
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Dünya

Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada

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Asya kıtasını sarsan 7.7 büyüklüğündeki deprem Myanmar'ın merkezi olmak üzere Tayland'ı da etkiledi. Deprem sırasında binaların çatılarında bulunan havuzlardan taşan sular, yolda yürüyen insanları sürükledi. Aynı bölgeden son gelen görüntüde ise depreme havuzda yakalanan bir çiftin panik anları kameraya yansıdı.

29.03.2025 09:12
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Asya kıtasını sallayan 7.7'lik depremde çok sayıda insan öldü, gökdelenler yıkıldı. Merkez üssü Myanmar olan depremden Tayland da etkilendi. Şuana kadar 10 kişinin öldüğü ifade edilen ülkeden gelen görüntü korkulara korku kattı.

ÖLÜ SAYISI BİNİ AŞTI

Sadece Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1002'ye, yaralananların sayısı 2 bin 376'ya ulaştı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

DEPREME HAVUZDAYKEN YAKALANDILAR

Şiddetli depremde binaların çatılarında olan havuzlardan sular taşarak yolda yürüyen insanları önüne katıp sürükledi. Şelaleyi andıran görüntülere yenileri de eklendi. Tayland'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde depreme çatıdaki havuzda yüzerken yakalanan bir çiftin panik anları görüntüye yansıdı. Havuz sularının taşarak yan duvarları zorladığı görüntüde ortalık savaş alanına dönüyor.

Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada

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Son Dakika Dünya Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada - Son Dakika

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