Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada

Asya kıtasını sallayan 7.7'lik depremde çok sayıda insan öldü, gökdelenler yıkıldı. Merkez üssü Myanmar olan depremden Tayland da etkilendi. Şuana kadar 10 kişinin öldüğü ifade edilen ülkeden gelen görüntü korkulara korku kattı.

ÖLÜ SAYISI BİNİ AŞTI

Sadece Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1002'ye, yaralananların sayısı 2 bin 376'ya ulaştı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

DEPREME HAVUZDAYKEN YAKALANDILAR

Şiddetli depremde binaların çatılarında olan havuzlardan sular taşarak yolda yürüyen insanları önüne katıp sürükledi. Şelaleyi andıran görüntülere yenileri de eklendi. Tayland'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde depreme çatıdaki havuzda yüzerken yakalanan bir çiftin panik anları görüntüye yansıdı. Havuz sularının taşarak yan duvarları zorladığı görüntüde ortalık savaş alanına dönüyor.