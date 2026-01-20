Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı - Son Dakika
Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı

Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı
20.01.2026 06:57
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi arasındaki görüşmeden sonuç çıkmadı. Abdi'nin anlaşmanın şartlarını değiştirmeye çalıştığı ve toplantı sırasında SDF liderleri arasında fikir ayrılıkları ortaya çıktığı öğrenildi. Şam yönetiminin terör örgütünden her şeyi teslim etmesini istediği ve Abdi'nin masadan kalktığı aktarılırken, gelişme sonrasında ülkenin farklı noktalarından çatışma haberleri gelmeye başladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi arasındakidünkü görüşmeden bir sonuç çıkmadığı duyuruldu. Şara, anlaşmayı imzalamıştı ancak Abdi hava şartları nedeniyle pazartesi günü Şara ile görüşeceğini açıklamıştı.

ANLAŞMA ŞARTLARINI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Suriye hükümetine yakın kaynakların Suriye basınına verdiği bilgiye göre, Abdi, anlaşmanın şartlarını değiştirmeye de çalıştı. Toplantı sırasında SDF liderleri arasında belirgin fikir ayrılıkları ortaya çıktığını ve ne istediklerine dair net bir vizyonlarının olmadığını da Suriye basınında haber olarak yer aldı.

Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı

ANLAŞMAYI ONAYLAMADI

NTV'de yer alan habere göre, görüşmenin olumlu olmadığı, Şam yönetiminin terör örgütünden "her şeyi teslim etmesini" istediği belirtildi. Abdi'nin anlaşmanın şartlarından memnun olmadığı, konuyu diğer komutanlarla görüşmek için süre talep ettiği kaydedildi. Ayrıca YPG/SDG'nin Suriye ordusuna bireyler yerine birlikler halinde entegrasyonuna yönelik önerisini yinelediği aktarıldı. Suriye medyası da görüşmeden anlaşmanın onaylanmasına yönelik bir sonuç çıkmadığını duyurdu.

Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı

ÇATIŞMA HABERLERİ GELMEYE BAŞLADI

PYD eş başkanlığı üyesi ve Şam'daki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) müzakere heyeti üyesi Fawza Youssef, Mazlum Abdi ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'yı bir araya getiren görüşmenin olumlu geçmediğini açıkladı. Abdi-Şara görüşmesinden sonuç çıkmamasının ardından farklı noktalardan çatışma haberleri gelmeye başladı.

Son Dakika Dünya Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 1234 1234:
    abdimisin nesin kaşiniyor gene bu 56 6 Yanıtla
  • Cengiz Sahin Cengiz Sahin:
    sanki karşında bir ülke var da anlaşma yapılıyor 19 9 Yanıtla
  • simge1999 simge1999:
    bu nasıl ülke 10 4 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    bu saatten sonra hiçbir antlaşma yapmamak lazım. 0 0 Yanıtla
