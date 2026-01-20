Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi arasındakidünkü görüşmeden bir sonuç çıkmadığı duyuruldu. Şara, anlaşmayı imzalamıştı ancak Abdi hava şartları nedeniyle pazartesi günü Şara ile görüşeceğini açıklamıştı.

ANLAŞMA ŞARTLARINI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Suriye hükümetine yakın kaynakların Suriye basınına verdiği bilgiye göre, Abdi, anlaşmanın şartlarını değiştirmeye de çalıştı. Toplantı sırasında SDF liderleri arasında belirgin fikir ayrılıkları ortaya çıktığını ve ne istediklerine dair net bir vizyonlarının olmadığını da Suriye basınında haber olarak yer aldı.

ANLAŞMAYI ONAYLAMADI

NTV'de yer alan habere göre, görüşmenin olumlu olmadığı, Şam yönetiminin terör örgütünden "her şeyi teslim etmesini" istediği belirtildi. Abdi'nin anlaşmanın şartlarından memnun olmadığı, konuyu diğer komutanlarla görüşmek için süre talep ettiği kaydedildi. Ayrıca YPG/SDG'nin Suriye ordusuna bireyler yerine birlikler halinde entegrasyonuna yönelik önerisini yinelediği aktarıldı. Suriye medyası da görüşmeden anlaşmanın onaylanmasına yönelik bir sonuç çıkmadığını duyurdu.

ÇATIŞMA HABERLERİ GELMEYE BAŞLADI

PYD eş başkanlığı üyesi ve Şam'daki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) müzakere heyeti üyesi Fawza Youssef, Mazlum Abdi ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'yı bir araya getiren görüşmenin olumlu geçmediğini açıkladı. Abdi-Şara görüşmesinden sonuç çıkmamasının ardından farklı noktalardan çatışma haberleri gelmeye başladı.