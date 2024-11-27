Ateşkes antlaşması sonrası İsrail'den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı - Son Dakika
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Dünya

Ateşkes antlaşması sonrası İsrail'den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, Lübnan'ın güneyinde yaşayan sivilleri ateşkese rağmen evlerine dönmemeleri konusunda uyararak, "IDF'nin daha önce boşaltılmasını istediği köylere ve IDF güçlerine yaklaşmanız yasaktır. Kendinizin ve ailenizin güvenliği için bölgeye gitmekten kaçının. Güvenli eve dönüş tarihi konusunda sizleri bilgilendireceğiz" dedi.

27.11.2024 07:59
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İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesinin hemen ardından İsrail'den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı geldi.

ORDU SÖZCÜSÜ DUYURDU

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan IDF Arapça Sözcüsü Avichay Adraee, "IDF, yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasının hükümleri uyarınca Güney Lübnan'daki mevzilerinde konuşlanmayı sürdürüyor" hatırlatmasında bulundu.

"AİLENİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN BÖLGEYE GİTMEKTEN KAÇININ"

"IDF'nin daha önce boşaltılmasını istediği köylere ve IDF güçlerine yaklaşmanız yasaktır" diyen Adraee, "Kendinizin ve ailenizin güvenliği için bölgeye gitmekten kaçının" uyarısında bulundu. Adraee, "Güvenli eve dönüş tarihi konusunda sizleri bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ateşkes anlaşması sonrası İsrail'den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı
Ateşkes antlaşması sonrası İsrail\'den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı

Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ateşkes antlaşması sonrası İsrail'den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yusuf Yücel:
    Savaşmanında bir şerefi var ama o şeref sende yok. Karşına düzenli bir ordu çıktığında nasıl adam olacaksın görecek cümle alem. 36 15 Yanıtla
  • McA !:
    Yusuf Yücel İsrail zaten savaşmıyor sadece teröristleri imha etme çabasında (Hamas TERÖR örgütünü ve Hizbullah Terör örgütünü) Unutma ki ilk terörist saldırıyı gerçekleştiren Hamas tir. Filistinde ki yıllarca süren abluka ise Filistinlilerin zamanında toprak satması kaynaklıdır. Biraz öğren yorum yapmadan,Türk insanı hep Ön yargılı muhalif olmak için muhalif 1 4 Yanıtla
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