Ateşkes antlaşması sonrası İsrail\'den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı

McA !:

Yusuf Yücel İsrail zaten savaşmıyor sadece teröristleri imha etme çabasında (Hamas TERÖR örgütünü ve Hizbullah Terör örgütünü) Unutma ki ilk terörist saldırıyı gerçekleştiren Hamas tir. Filistinde ki yıllarca süren abluka ise Filistinlilerin zamanında toprak satması kaynaklıdır. Biraz öğren yorum yapmadan,Türk insanı hep Ön yargılı muhalif olmak için muhalif