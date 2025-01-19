Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti - Son Dakika
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Dünya

Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti

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İsrail'in ateşkes karşıtı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir istifa etti. Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının oylanarak yürürlüğe girmesi durumunda hükümetten çekileceğini açıklamıştı.

19.01.2025 11:16
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Gazze'de ateşkese karşı olan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir görevinden istifa ettiğini duyurdu. Açıklamada, Ben-Gvir'in yanı sıra, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, Miras Bakanı Amichai Eliyahu ve komite başkanları Limor Son Har-Melech, Zvika Fogel'in de istifa ettiği kaydedildi.

BEN-GVİR İSTİFA EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının Güvenlik Kabinesinde ve Bakanlar Kurulunda onaylanması ve uygulamaya başlanması halinde hükümetten ayrılacağını ancak "dışarıdan destekleyeceklerini" duyurmuştu.

MALİYE BAKANI ANLAŞMAYA KARŞI OLDUĞUNU YİNELEDİ

Öte yandan, diğer bir aşırı sağcı bakan Bezalel Smotrich de anlaşmaya karşı olduğunu bir kez daha yineledi. Dini Siyonizm Partisi lideri Maliye Bakanı Smotrich, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail ulusal güvenliğini tehlikeye atan" bir anlaşmaya yeşil ışık yaktığını söyledi.

"ANLAŞMAYI ENGELLEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK"

Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından tamamen ele geçirilmesi gerektiğini savunan Smotrich, anlaşmayı engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Smotrich, tüm bu açıklamalarına karşın hükümetten istifasını açıklamadı.

Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti

Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Fatih IŞIKLI:
    etsin awq yawşağı 63 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ateşkes var diye koyunları kandırdılar ama akıllı insanlar bu oyunu görüyor kanmıyor 15 27 Yanıtla
  • Oktay KARACA:
    Sittirsin gitsin 37 1 Yanıtla
  • Eyup Orhan:
    bunun kanını içsem doymam 26 4 Yanıtla
  • Mehmet Alsa:
    istifası gece saat 23 te yaptı yeni mi öğrendiniz bide son dakika haberiymiş 19 3 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    yemedi mi 12 1 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    koyunları önesüren EŞEKler yorum yapmasın 6 6 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    53 suç kayıdı bulunan, sabıkalı, ırkçı, suçlu bir adamı bakan oluyor. Böyleleri devlet adamı zaten olamaz,olmamalıydı. 9 1 Yanıtla
  • Ramo:
    aq oğlu 8 1 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Ben gavur 6 2 Yanıtla
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