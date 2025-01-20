Ateşkes sonrası bölgeye dönen Gazzelileri büyük yıkım karşıladı

Dünya

İsrail'in onaylamasının ardından pazar günü ateşkes ve rehine takası anlaşması yürürlüğe girdi. Ateşkes kararı sonrası İsrail Savunma Kuvvetleri, bölgelerden çekilmeye başladı.

Binlerce Gazzeli, ateşkesin ardından İsrailli askerlerin çekildiği bölgedeki evlerine dönmeye başladı. Halk, karşılaştıkları büyük yıkım karşısında hayal kırıklığına uğradı.

GAZZELİLER ENDİŞELİ

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in saldırılarının ardından 436 bin binanın yıkıldığını, 276 bin yapının da hasar gördüğünü açıkladı. Ateşkesin ardından yerle bir olan evlerini aramak için geri dönen Gazzeliler, molozların arasında nasıl idare edecekleri konusunda endişelerini dile getirdi.

"EVİMDEN ANAHTAR DIŞINDA HİÇBİR ŞEY KALMADI"

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkesin ardından Kuzey Gazze'deki evinin olduğu bölgeye gelen Nadia abu Khalub, "Bütün alan bombalandı ve yıkım her şeyi etkiledi. Evimden anahtar dışında hiçbir şey kalmadı" diyerek yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

GAZZE'DE FATURA AĞIR

15 aydır İsrail'in saldırıları altında olan Gazze'nin yeniden inşası için ise 40 milyar ila 80 milyar dolar arasında bir faturanın çıkması öngörülüyor. Kesin rakamların ancak ekipler hasarı yerinde değerlendirebilirse mevcut olacağı bildirilirken, Birleşmiş Milletler'e göre sadece tahmini 42 milyon ton molozu temizlemek en az 10 ay sürecek ve yaklaşık 1,2 milyar dolara mal olacak.