Erdoğan: Gazze\'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz

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İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığı açıklandı. Arabulucu ülkelerden Katar, tarafların anlaşmayı imzaladığını ve 19 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini duyurdu. Hamas'tan yapılan ilk açıklamada ise "Başta Türkiye olmak üzere bize destek veren tüm ülkelerin onurlu duruşlarını anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes kararı sonrası ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. "Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"GAZZE'NİN KAHRAMAN HALKINI HÜRMETLE SELAMLIYORUZ"

"Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz. İsrail'in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz. Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze'nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Bu vesileyle Gazze'nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum."