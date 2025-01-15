Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz - Son Dakika
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Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Erdoğan, "Topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz. Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık" dedi.

15.01.2025 23:07  Güncelleme: 23:28
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İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığı açıklandı. Arabulucu ülkelerden Katar, tarafların anlaşmayı imzaladığını ve 19 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini duyurdu. Hamas'tan yapılan ilk açıklamada ise "Başta Türkiye olmak üzere bize destek veren tüm ülkelerin onurlu duruşlarını anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes kararı sonrası ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. "Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"GAZZE'NİN KAHRAMAN HALKINI HÜRMETLE SELAMLIYORUZ"

"Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz. İsrail'in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz. Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze'nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Bu vesileyle Gazze'nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum."

Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
Erdoğan: Gazze\'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz

Uluslararası İlişkiler, Sosyal Medya, Filistin, Politika, Türkiye, İsrail, Medya, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Yine senin sayende,yine senin başarın, iyi ki varsın be reis, sonsuza dek SEN. 33 58 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    en ufak etkın olmadı katar ısı bıtırdı 53 36 Yanıtla
  • Apple User:
    sen önce kendi vatandaşını ayağa kaldır yada git oradan adaylığını koy ?? 51 25 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    vallaha bunu da üstüne aldı ya. o kadar gucluysen kendi ülkeni kurtar bu buhrandan 54 18 Yanıtla
  • mesut:
    insan utanır bu açıklamayı yaparken tühhh suratına 40 21 Yanıtla
  • Selçuk Bülbül:
    yalnız bırakmayıp ne yaptınız askeri olarak ? 34 16 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    işine geldi tabi yarin hemen israille ticaret baslatirsin reis. paragöz reis 31 14 Yanıtla
  • Çelikk:
    Büyük Başarı Bunu Kutlamak Lazım Haydi Meydanlara 10 22 Yanıtla
  • EMRULLAH BAŞTOSUN:
    Çok geç kalındı epey insan şehit oldu malesef , savaşı görmek istemeyenler göç ettiler 25 0 Yanıtla
  • Yunus Kaba:
    ya kendi halkın gaze gibi bitince türkiye ve Türk halkı bi indirim yapar ben yaptım der 15 5 Yanıtla
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