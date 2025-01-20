Ateşkes sonrası Gazze\'deki büyük enkaz yeniden gündemde

Dünya

Teklif dahi yapılmış! Galatasaray\'a hiç olmadığı kadar yakın

İsrail'in onayı sonrası resmiyet kazanan ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girdi. İlk esir takasları yapılırken, gözler yeniden Gazze'de meydana gelen yıkıma çevrildi.

15 aydır saldırı altında olan Gazze'de ekonomi de yerle bir olurken, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) geçen yıl yüzde 80'den fazla düşerek 90 milyon dolara kadar geriledi. Önemli bir yeniden yapılanma olmadan, Gazze'nin zaten sıkıntıda olan ekonomisi durgun kalmaya devam edecek.

GAZZE'DE FATURA AĞIR

Gazze'nin yeniden inşası için ise 40 milyar ila 80 milyar dolar arasında bir faturanın çıkması öngörülüyor. Kesin rakamların ancak ekipler hasarı yerinde değerlendirebilirse mevcut olacağı bildirilirken, Birleşmiş Milletler'e göre sadece tahmini 42 milyon ton molozu temizlemek en az 10 ay sürecek ve yaklaşık 1,2 milyar dolara mal olacak.

170 BİNDEN FAZLA YAPI YIKILDI

Geçtiğimiz ay yayınlanan uydu görüntülerinde Gazze'deki binaların yaklaşık yüzde 70'inin (170 binden fazla yapı) yıkıldığı görüldü. Altyapı hasarlarının da yaklaşık 20 milyar dolar tutacağı tahmin ediliyor.

SAĞLIK SEKTÖRÜ İÇİN 15 MİLYAR DOLAR GEREKİYOR

Yerel sağlık yetkililerine göre Gazze'nin sağlık sektörünün yeniden inşası için de tahmini 15 milyar dolara ihtiyaç var.

ATEŞKESİN İLK GÜNÜNDE 552 YARDIM TIRI

Öte yandan İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ne ateşkesin ilk gününde 552 yardım tırı giriş yaptı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Pazar sabahından beri 552 yardım tırı Gazze Şeridi'nin sınırından giriş yaptı. Bunların 242'si Gazze'nin kuzeyine geçti." ifadeleri kullanıldı.

Yardım tırlarında yakıt, sağlık malzemesi ve temel gıda ürünlerinin yanı sıra sebze ve meyvelerin de bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, Gazze'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Ateşkesin ilk aşamasında, günde 600 tır insani yardımın Gazze'ye girmesi, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden 7 gün sonra ise Refah Sınır Kapısı'nın açılması öngörülüyor.