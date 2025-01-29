Ateşkes sonrası ilk görüşme! Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe\'de kabul etti

Dünya

Bir belediyeye daha kayyum atandı

El hareketini neden yaptığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Ateşkes sonrası gerçekleşen ilk görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i kabulünde, Hamas'ın 471 gün boyunca verdiği mücadelenin, direniş ruhunun kaybolmayacağını bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Gazze'deki ateşkes süreci ve Filistin'deki güncel gelişmeler ele alındı.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın 471 gün boyunca verdiği mücadelenin, direniş ruhunun kaybolmayacağını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki gerçekleri anlatmaya ve destek vermeye devam edeceğini, sağlanan ateşkesin ikinci ve üçüncü aşamalarının başarıyla tamamlanmasını temenni ettiğini söyledi.