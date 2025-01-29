Ateşkes sonrası ilk görüşme! Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti - Son Dakika
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Dünya

Ateşkes sonrası ilk görüşme! Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i ve Hamas heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan kabulde Hamas'ın 471 gün boyunca verdiği mücadelenin direniş ruhunun kaybolmayacağını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

29.01.2025 17:41  Güncelleme: 17:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Ateşkes sonrası gerçekleşen ilk görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

Ateşkes sonrası ilk ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i kabulünde, Hamas'ın 471 gün boyunca verdiği mücadelenin, direniş ruhunun kaybolmayacağını bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Gazze'deki ateşkes süreci ve Filistin'deki güncel gelişmeler ele alındı.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın 471 gün boyunca verdiği mücadelenin, direniş ruhunun kaybolmayacağını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki gerçekleri anlatmaya ve destek vermeye devam edeceğini, sağlanan ateşkesin ikinci ve üçüncü aşamalarının başarıyla tamamlanmasını temenni ettiğini söyledi.

Ateşkes sonrası ilk görüşme! Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe\'de kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ateşkes sonrası ilk görüşme! Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Coşkun Aksu:
    hamas a terör dıyen israil uşağıdır 11145 1381 Yanıtla
    Habib Gunn:
    sana katılıyorum kardeşim 0 0
  • Çengelköylü:
    DAHA TERÖRÜN AMACININ NE OLDUĞUNU BİLMEYEN KLAVYE KULLANANLAR Bİ ARAŞTIRMA YAPIN ÖYLE YAZIN ANLATACAKLARINIZ VARSA ANLATIN İLHAM ALALIM HAAA YOKSA BOŞUNA KAFA ÜTÜLEMEYİN HAMAS VATANI İÇİN MÜCADALE EDEN MÜCAHİTLERDİR 10477 1359 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Büyük adam Reyis. 10009 1447 Yanıtla
  • Alişan Işık:
    NE KADAR TERÖR ORGUTU VAR YANIMIZDA ???? 6338 2836 Yanıtla
    Mehmet null:
    terorist nedir bilende bilmeyende bu vatan da yaşiyor 0 0
    Serkan Acar:
    Ne alaka 0 0
    Tahsin Mehdevi:
    Hamas, İslâmî Cihad, Fhkc, Hizbullah, HaşdiŞabi, Ensarullah bunlar direnişin merkezidir. El-Kaide, daiş ve türevleri htş, smo Gigi ise nato mucahİTleri terör örgütleridir. 0 0
    Ramazan Çalıova:
    en büyük terör örgütü İsrail değil mi kardeşim 0 0
  • YAVUZ ÖZAVCİ:
    kendi ülkesini işgal eden İsrail'e karşı duran Hamas nasıl terör örgütü dur.asil terör örgütü topraklarını işgal eden ve onu savuna kişilerdir .kendinizi bu kadar alcaltmayin 1174 332 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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