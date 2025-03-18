Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne bomba yağdıran ve 400'den fazla sivili katleden İsrail'e tepki gösterdi. Erdoğan "İsrail'in saldırıları kabul edilemez. Gazze'de soykırım politikasına 'Dur' denmeli" ifadelerini kullandı.

18.03.2025 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas ile ateşkesi tek taraflı fesheden İsrail sabaha karşı Gazze Şeridi'ne bomba üstüne bomba yağdırdı. Hava saldırılarında 400'den fazla sivil hayatını kaybederken 562 kişi de yaralandı.

TELEFON GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEM İSRAİL

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma esnasında katliama yeniden başlayan İsrail'e de tepki gösterdi.

"ULUSLARARASI TOPLUM SOYKIRIM POLİTİKALARINA DUR DEMELİ"

Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı görüşmede İsrail'in Gazze'de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirten Erdoğan, Netanyahu'nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık "dur" demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL İNSANLIĞA MEYDAN OKUMAKTADIR

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılara ilişkin, "İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de bu sabah gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce Filistinliyi katletmesinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini gösterdiği belirtildi. "İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır.

"GAZZE'DE KALICI ATEŞKES SAĞLANMALI"

Küresel düzeyde barış ve istikrar arayışlarının yoğunlaştığı bir dönemde, İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail'in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için İsrail'e karşı uluslararası toplum tarafından kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasında yanında durmayı sürdüreceğimizi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

Erdoğan: Netanyahu\'nun soykırım politikasına dur denmeli

İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • urak B:
    Gereken tepki geldi. Şimdi itrail düşünsün. 57 9 Yanıtla
  • Emir Konez:
    kınayın gitsin adileri. siz iyi kınıyorsunuz zaten.hatta hep beraber kınayalım. haydi kın kın kınnnnn 36 15 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    dur dedim sana israel bak sonra karışmam ha 39 10 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    çok kötü kınarız bak İsrail kendine gel 36 12 Yanıtla
  • Sk 06:
    yav he Recep dostun trump a söyleseydin yemedi değilmi papazı özel uçakla gönderdin şimdi mhp akp pkk kolkola demleniyor 23 23 Yanıtla
  • 6480Mahide:
    anlaşıldı merkez ?? 28 13 Yanıtla
  • 205622:
    de neden demiyon meydanlarada asrın lideri diyorlar sana hadi de tutan mi var seni 37 3 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Reisin de tersi pistir he..İsrail su an üçbuçuk atıyor 29 3 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Büyük Reis dur de ded dursun seni dinlet 15 7 Yanıtla
  • 852375:
    demezse ne olur.... demiyoda 16 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu
Çocuklarına alanlar hemen kaldırsın Bakanlık toplatma kararı aldı Çocuklarına alanlar hemen kaldırsın! Bakanlık toplatma kararı aldı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer hamlesi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer hamlesi
Cezaevi fotoğrafı ses getirmişti Özdağ sağlık durumuna ilişkin konuştu Cezaevi fotoğrafı ses getirmişti! Özdağ sağlık durumuna ilişkin konuştu
Beytullah Şentürk: Sosyal medyada insanlara ritüel adı altında büyü yapmayı öğretiyorlar Beytullah Şentürk: Sosyal medyada insanlara ritüel adı altında büyü yapmayı öğretiyorlar
Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
CHP lideri Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’nin sloganına destek CHP lideri Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'nin sloganına destek
Ünlü oryantal Tanyeli’ye veda Eşinin sözleri yürek yaktı Ünlü oryantal Tanyeli'ye veda! Eşinin sözleri yürek yaktı
Erdoğan: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli
Yeni takımı da belli Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler gidecek Yeni takımı da belli! Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler gidecek
DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun

14:48 Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
14:36 Erdoğan: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli
14:04 DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun
13:39 Bahçeli’den ’Sayın Öcalan’ Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok Bahçeli'den 'Sayın Öcalan' Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok
13:24 İsrail’in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400’ü geçti İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti
08:50 Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde mart ayının teknik direktörü seçildi Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi
08:48 Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
08:36 Erdoğan’ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev
08:36 Altına yeni vergi getirildi Altına yeni vergi getirildi!
07:57 Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı
07:20 Hamas’tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu Hamas'tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 16:11:16. #7.11#
SON DAKİKA: Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.