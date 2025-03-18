İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti

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İsrail ordusu ateşkesi tek taraflı ihlal ederek Gazze Şeridi'ne gece yarısı kapsamlı bir saldırı başlatırken bölgede hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 400'ü geçti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 562 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

18.03.2025 13:23
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun gece yarısından itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlarda hayatını kaybeden 404 kişinin naaşının hastanelere ulaştırıldığı belirtildi. Enkaz altında halen çok sayıda kişinin bulunduğu, ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, daha önceki açıklamasında, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 440'tan fazla yaralının hastanelere getirildiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti

ATEŞKESİ BOZUP ŞİDDETLİ SALDIRILARA BAŞLADILAR

İsrail ordusu 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı.

İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti

GAZZE ŞERİDİ'NE YOĞUN BOMBARDIMAN SÜRÜYOR

İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombaladığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti

SALDIRI NETANYAHU'NUN TALİMATIYLA BAŞLADI

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti

5 SAATTE 322 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye bu sabah 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve enkaz altında kaybolanların sayısının 322'yi aştığı, onlarca kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

İsrail\'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400\'ü geçti

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Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Hüseyin Peynir:
    Allah ım şu mübarek Ramazan ayının ve oruçlarımızın hürmetine;İsrail ve desyekçilerini Kahhar isminle kahru perişan eyle. 111 3 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Darisi geride kalanlarin ve destekçilerinin başina 13 60 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Darisi geride kalanlarinin ve destekçilerinin başina 5 54 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    bu dünyada bu khpe evldı İsraile dur diyecek yok mu 38 7 Yanıtla
  • 008294:
    süslüman ülkeleri uyanın birlik beraberlik içinde olun 38 6 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Esirleri aldıktan sonra tekrar başlatıyorlar Bunlara güvenilirmi 22 3 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    ahmet yilmaz katiksiz o evladisin 17 6 Yanıtla
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