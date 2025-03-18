Ateşkesi bozup katliam yapan Netanyahu'nun asıl amacı ortaya çıktı - Son Dakika
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Ateşkesi bozup katliam yapan Netanyahu'nun asıl amacı ortaya çıktı

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Ateşkesi tek taraflı ihlal ederek Gazze Şeridi'ne bomba yağdıran İsrail 300'den fazla sivili katlederken Netanyahu'nun asıl amacı ortaya çıktı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun saldırı kararının arkasındaki asıl motivasyon, hükümet içindeki desteğini pekiştirmek ve Ben-Gvir'i hükümete geri döndürmek.

18.03.2025 10:59
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İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek gece yarısı Gazze Şeridi'ne art arda hava saldırılar düzenledi. Ağır bombardıman altında tutulan Gazze'de en az 330 kişi hayatını kaybederken, İsrail basınında yer alan bir haber büyük ses getirdi.

"BEN-GVIR'İ GERİ DÖNDÜRMEK İSTİYOR"

İsrail merkezli Kanal 12'nin iddiasına göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik yeniden başlattığı saldırıların asıl sebebinin, aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'i hükümete geri döndürmek olduğu öne sürüldü. Netanyahu'nun saldırı emrinin arkasında, hükümet içindeki dengeleri sağlamak ve Ben-Gvir'in desteğini yeniden kazanmak amacıyla planlandığı belirtildi.

Ateşkesi bozup katliam yapan Netanyahu'nun asıl amacı ortaya çıktı

330'DAN FAZLA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Nuseyrat mülteci kampına ağır hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 330'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti. Kurbanlar arasında çok sayıda kadın ve çocuk bulunuyor.

Ateşkesi bozup katliam yapan Netanyahu'nun asıl amacı ortaya çıktı

"ARAP HALKI SAVAŞI DURDURMAK İÇİN PROTESTO BAŞLATMALI"

İsrail merkezli Kanal 12'nin haberine göre, Netanyahu'nun saldırı kararının arkasındaki asıl motivasyon, hükümet içindeki desteğini pekiştirmek ve Ben-Gvir'i hükümete geri döndürmek. Hadash-Ta'al Başkanı Ayman Odeh, "Netanyahu, Ben-Gvir'i hükümete geri döndürmek için Gazze'ye savaş açtı. Arap halkı, bu savaşı durdurmak için hükümete karşı protesto başlatmalı" dedi.

Ateşkesi bozup katliam yapan Netanyahu'nun asıl amacı ortaya çıktı

"BEN-GVİR'İN DÖNÜŞÜ İÇİN SAVAŞ BAŞLATILDI"

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, saldırıların "doğru ve haklı" olduğunu savundu. Ben-Gvir, "Gazze'de savaşa dönmek doğru bir adım. Bu operasyon, İsrail'in güvenliğini sağlamak için gerekliydi" diyerek Netanyahu'nun kararına açık destek verdi.

Ateşkesi bozup katliam yapan Netanyahu'nun asıl amacı ortaya çıktı
Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir.

ATEŞKES RESMEN BOZULDU

Hamas, İsrail'in saldırılarıyla ateşkesi kasıtlı olarak bozduğunu belirtti. Filistin İslami Cihad ise İsrail'in 19 Ocak'tan bu yana yürürlükte olan ateşkesi bilerek sabote ettiğini açıkladı. Hamas, İsrail'in Gazze'de savunmasız sivillere yönelik "haince" bir saldırı gerçekleştirdiğini savundu.

Ateşkesi bozup katliam yapan Netanyahu'nun asıl amacı ortaya çıktı
Ateşkesi bozup katliam yapan Netanyahu\'nun asıl amacı ortaya çıktı

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Son Dakika Dünya Ateşkesi bozup katliam yapan Netanyahu'nun asıl amacı ortaya çıktı - Son Dakika

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