Ateşkes görüşmesi sonrası ilk somut adım atıldı! Azerbaycan, Hankendi'ye yardım tırları gönderecek

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Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği operasyonun ardından ateşkes sağlanırken, Yevlah'ta yapılan görüşmeyle birlikte ilk somut adım atıldı. Azerbaycan bugün Türkiye saati ile 07.30'da Ağdam üzerinden Hankendi'ye insani yardım ulaştıracak.

KARABAĞ'DA ANTİTERÖR OPERASYONU

Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin provokatif eylemlerini artırması üzerine 19 Eylül'de Azerbaycan ordusu anayasal düzeni yeniden sağlamak için antiterör operasyonu başlattı. 1 gün süren operasyonda Ermeni mevzilerine ağır darbe vuruldu. Ermeni güçlerin tüm silahlarını bırakmayı kabul etmesi üzerine ateşkes sağlandı.

ATEŞKESİN ARDINDAN YEVLAH'TA GÖRÜŞME

Ateşkesin ardından Azerbaycan devleti ile Karabağ Ermenilerinin temsilcileri Yevlah şehrinde görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede entegrasyon konuları ele alındı. Ermeni tarafı, Azerbaycan devletinden yakıt ve gıda desteği isterken, Bakü bu talebin en kısa zamanda karşılanacağını ifade etti.

AZERBAYCAN, HANKENDİ'YE İNSANİ YARDIM ULAŞTIRACAK

Yevlah'taki görüşmenin ardından ilk somut adım atıldı. Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre, Azerbaycan bugün Türkiye saati ile 07.30'da Ağdam üzerinden Hankendi'ye insani yardım ulaştıracak.

AZERBAYCAN, BİR SÜREDİR KISITLAMA UYGULUYORDU

Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandıkları Laçın-Hankendi yolunda, sınır muhafızlarına Ermenistan'dan ateş açılması ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi araçlarıyla kaçak eşya taşınmasını gerekçe gösteren Azerbaycan, bir süredir kısıtlama uyguluyordu. Siviller için açık olan güzergahta ağır vasıtaların geçişine izin verilmiyordu. Egemen olduğu topraklarda kendisiyle daha önceden konuşulmayan sevkiyata izin vermeyeceğini belirten Azerbaycan, Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu öneriyordu.

İKİ YOL ARASINDAKİ FARK NE?

Ağdam'dan Hankendi'ye gidildiğinde Azerbaycan topraklarından geçilerek Azerbaycan'ın bir şehrinden başka bir şehrine gidilecek. Ağdam, Hankendi'den Bakü'ye doğru uzanan düzlükler olarak biliniyor. Laçın ise Ermenistan sınırına yakın ve Hankendi ile Ermenistan arasındaki Azerbaycan topraklarında. Ağdam da I. Karabağ Savaşı'nda Ermeniler tarafından işgal edilen şehirlerdendi. İkinci savaştan sonra Ağdam'ın kalıntıları ortaya çıktı ve şehirde bulunan evlerin çatılarının dahi Ermeniler tarafından talan edildiği anlaşıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan sınırları içinde yaşayan Ermenilere yardım götürülebilmesi için bu yolun açık olduğunu beyan etti. İki yol arasındaki fark Azerbaycan'ın egemenlik haklarını doğrudan ilgilendiriyor.