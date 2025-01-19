Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar - Son Dakika
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Dünya

Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar

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İsrail ile Hamas arasında 2 saat 45 dakika gecikmeyle başlayan ateşkes Tel Aviv yönetiminden gelen art arda açıklamalarla "Uzun ömürlü olmayabilir" yorumlarını beraberinde getirdi. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze'yi işgal çağrısı ve Netanyahu'nun "geçici ateşkes" vurgusu bölgede kalıcı barış ihtimalini zora sokuyor.

19.01.2025 14:04  Güncelleme: 14:34
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İsrail'le Hamas arasında tüm dünyanın beklediği ateşkes anlaşması, İsrail saldırıları ardından 12:15 itibariyle gecikmeli bir şekilde yürürlüğe girdi.

BASIN TOPLANTISINDA ŞOK SÖZLER

Ancak İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın açıklamaları, bu ateşkesin de ne kadar dayanabileceği hakkında soru işaretleri oluşturdu. Sa'ar, bir basın toplantısında İsrail'in birincil hedefinin hala "Hamas'ı askeri ve siyasi olarak yıkmaya odaklandıklarını" belirtti.

Rehinelerin de İsrail'e yeniden getirilmesinin önemi belirten Sa'ar, Hamas'ı hedef almaya devam etti ve "Hamas güçte kaldığı sürece iki taraf için de istikrar ve güvenliğin sağlanması için bir gelecek yoktur' dedi.

"HÜKÜMETİ DEVİRİRİM" TEHDİDİ

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal etmesi ve geçici bir askeri yönetim kurması çağrısında bulundu. İsrail Ordu Radyo'sunda konuşan aşırı sağcı bakan, "Hamas'ı yenmenin başka bir yolu yok. İsrail Gazze'yi işgal etmeli ve geçici bir askeri hükümet kurmalı," dedi. Hükümetin bu yönde hareket etmemesi durumunda, kendisinin hükümeti devireceğini belirtti.

Smotrich, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu ve stratejik zayıflıkla suçladı. Bakan, "Başbakan olsaydım, genelkurmay başkanına 'Bu benim politikam. Eğer bunu uygulamıyorsan, git,' derdim," ifadelerini kullandı. Ayrıca Gazze'de insani yardımların yönetiminin de İsrail tarafından üstlenilmesi gerektiğini vurguladı.

SMOTRICH'İN ÇAĞRISI TARTIŞMA YARATTI

Başbakan Binyamin Netanyahu ise geçmiş açıklamalarında, İsrail'in Gazze Şeridi'ni fethetme ya da kalıcı olarak işgal etme planı olmadığını belirtmişti. Smotrich'in çağrısı, İsrail hükümetinde ve kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Cumartesi akşamı yayımlanan 10 dakikalık önceden kaydedilmiş bir videoda ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılmasını içeren anlaşmanın ilk aşamasını "geçici bir ateşkes" olarak nitelendirdi.

Netanyahu, İsrail'in "tüm savaş hedeflerini tamamlamadan" dinlenmeyeceğini söyledi. ABD'nin gerekirse savaşa dönebilmesi için İsrail'e gerekli silah desteğini sağlayacağını taahhüt ettiğini belirtti ve İsrail'in "yeni yöntemlerle ve çok büyük bir güçle" mücadeleye devam edebileceğini vurguladı.

Ateşkesin hemen ardından İsrail\'den art arda endişe verici açıklamalar

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Son Dakika Dünya Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Gez Gez Bitmiyor:
    Filistin li esirler insan da israilli esirler insan değil mi? hamass ta melek değil yani 2 38 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Inanmayin su seytan siyoniatlere bunlarla ateskes olmaz iatediklerini aldiktan sonra kaldiklari yerden devam edecekler neden gormuyorsunuz bunu 33 1 Yanıtla
  • carliitom@hotmail.com:
    Bu şeytanlar kafese sokulmadan Orta Doğu düzelmez 14 0 Yanıtla
  • osman şahin:
    Biz emevi caminde kameralatirı çağırıp 2 rekaat namaz kılalım bak herşey nasıl hal olacak 8 1 Yanıtla
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