TikTok erişime kapatılıyor: 2025\'te kimse giriş yapamayacak

Dünya

TikTok bir ülke daha yasaklandı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, popüler sosyal medya uygulamasının 2025 yılı itibarıyla 1 yıllığına erişime kapatılacağını duyurdu. Rama, söz konusu kararı, 'mahallenin serserisi' olarak nitelendirdiği TikTok'un, gençler arasında şiddeti körüklediği gerekçesiyle aldıklarını ifade etti.

ŞİDDET OLAYLARI FİTİLİ ATEŞLEDİ

Kasım ayında meydana gelen bir sosyal medya tartışması sonrasında bir öğrencinin bıçaklanarak öldürülmesi, TikTok'un yasaklanmasına ilişkin tartışmaların fitilini ateşledi. Olay sonrasında TikTok'ta cinayete destekte bulunulan paylaşımların gerçekleştirilmesi tepkilere yol açtı.

ÇİN'DE EĞİTİM, ÜLKE DIŞINDA KAOS!

Rama, TikTok'un Çin'de gelenekleri ve eğitimi teşvik ettiğini, fakat ülke dışında "çamur ve pislik" sunduğunu söyledi.

ABD'DE CASUSLUK, ROMANYA'DA MANİPÜLASYON

Dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan TikTok, ABD'de casusluk, Romanya'da ise seçim sonuçlarını manipüle etme suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.