TikTok bir ülke daha yasaklandı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, popüler sosyal medya uygulamasının 2025 yılı itibarıyla 1 yıllığına erişime kapatılacağını duyurdu. Rama, söz konusu kararı, 'mahallenin serserisi' olarak nitelendirdiği TikTok'un, gençler arasında şiddeti körüklediği gerekçesiyle aldıklarını ifade etti.
Kasım ayında meydana gelen bir sosyal medya tartışması sonrasında bir öğrencinin bıçaklanarak öldürülmesi, TikTok'un yasaklanmasına ilişkin tartışmaların fitilini ateşledi. Olay sonrasında TikTok'ta cinayete destekte bulunulan paylaşımların gerçekleştirilmesi tepkilere yol açtı.
Rama, TikTok'un Çin'de gelenekleri ve eğitimi teşvik ettiğini, fakat ülke dışında "çamur ve pislik" sunduğunu söyledi.
Dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan TikTok, ABD'de casusluk, Romanya'da ise seçim sonuçlarını manipüle etme suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.
Son Dakika › Dünya › TikTok erişime kapatılıyor: 2025'te kimse giriş yapamayacak - Son Dakika
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