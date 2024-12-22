TikTok erişime kapatılıyor: 2025'te kimse giriş yapamayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

TikTok erişime kapatılıyor: 2025'te kimse giriş yapamayacak

Geniş Video İzle

Popüler sosyal medya uygulaması TikTok, Arnavutluk'ta gençler arasındaki şiddeti körüklediği gerekçesiyle 2025 yılı itibarıyla 1 yıl süreyle erişime kapatılacak.

22.12.2024 16:07  Güncelleme: 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TikTok bir ülke daha yasaklandı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, popüler sosyal medya uygulamasının 2025 yılı itibarıyla 1 yıllığına erişime kapatılacağını duyurdu. Rama, söz konusu kararı, 'mahallenin serserisi' olarak nitelendirdiği TikTok'un, gençler arasında şiddeti körüklediği gerekçesiyle aldıklarını ifade etti.

ŞİDDET OLAYLARI FİTİLİ ATEŞLEDİ

Kasım ayında meydana gelen bir sosyal medya tartışması sonrasında bir öğrencinin bıçaklanarak öldürülmesi, TikTok'un yasaklanmasına ilişkin tartışmaların fitilini ateşledi. Olay sonrasında TikTok'ta cinayete destekte bulunulan paylaşımların gerçekleştirilmesi tepkilere yol açtı.

ÇİN'DE EĞİTİM, ÜLKE DIŞINDA KAOS!

Rama, TikTok'un Çin'de gelenekleri ve eğitimi teşvik ettiğini, fakat ülke dışında "çamur ve pislik" sunduğunu söyledi.

ABD'DE CASUSLUK, ROMANYA'DA MANİPÜLASYON

Dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan TikTok, ABD'de casusluk, Romanya'da ise seçim sonuçlarını manipüle etme suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

TikTok erişime kapatılıyor: 2025\'te kimse giriş yapamayacak

Sosyal Medya, Teknoloji, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya TikTok erişime kapatılıyor: 2025'te kimse giriş yapamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • barış özcan:
    Biz niye bekliyoruz acaba, en azından 18 yaş sınırı gelse bari. 9 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bir arnavutluk olamadık ama suriye olduk elhamdülillah bunada şükür 5 4 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Müslüman aleminin lideri sayın Cumhurbaşkanımızdan ricamdır, lütfen bu şer yuvasını da Türkiye'mizde de kaldırın. Kadınlarımız meydanda, erkeklerimiz meydanda, namus, ahlak bitti. Lütfen. 3 1 Yanıtla
  • ercan karataş:
    iyi oldu inş kapanır gider 1 1 Yanıtla
  • sertug:
    darısı başımıza cahil cühela boşta kalır artık 1 1 Yanıtla
  • Yusuf Arslan:
    ülkemizde neden kapatilmiyor rezillik diz boyu 1 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    dünkü haber 0 0 Yanıtla
  • Msp Online:
    siz önce VPN e yasak getirin. tiktoku kendi ağınızda yasaklamak çözüm değil 0 0 Yanıtla
  • Uğur Eşme:
    yaptiğınız haberi öpeyim 0 0 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Ferhat eser ne kadar boş bir şeysin 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:19 İmralı’da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli’den dikkat çeken çağrı İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
15:53 Şam’daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
15:07 Bakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam’da görüştü Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
13:36 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
11:27 Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
11:06 Fenerbahçe’nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 17:24:42. #1.12#
SON DAKİKA: TikTok erişime kapatılıyor: 2025'te kimse giriş yapamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.