Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti - Son Dakika
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Dünya

Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti

Avrupa Birliği\'nden Arap ülkesine vize muafiyeti

Türkiye yıllardır Avrupa Birliği'ne üye olmayı ve Schengen vize muafiyeti beklerken Suudi Arabistan bu haktan yararlanacak. Avrupa Birliği, Suudi Arabistan vatandaşlarına Schengen vizesi muafiyetini sağlamaya yönelik hazırlıklar yapıyor.

18.04.2025 08:50
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Suudi Arabistan vatandaşları, yakında Avrupa Birliği ülkelerine giriş için gerekli Schengen vizesinden muaf tutulabilir. Körfez medyasına açıklamalarında bulunan Avrupa Birliği'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Christophe Farnaud, Suudi vatandaşlarının Schengen vizesi gerekliliklerinden tamamen veya kısa süreli bir şekilde muaf tutulması için çalışmaların sürdüğünü doğruladı.

KISA SÜRELİ MUAFİYET SAĞLANMIŞTI

Farnaud, Avrupa Komisyonu'nun bir yıl önce Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ummanlıların, kısa süreli kalışlar için çok girişli Schengen vizesi almasını sağlayan bir düzenlemeyi kabul ettiğini anımsattı. Vize muafiyetinin de bu adımların bir devamı olduğuna işaret eden Farnaud, bu değişikliklerin kolaylıktan öte Suudi Arabistan ile Avrupa arasındaki bağları güçlendirme ve düzenli alışverişleri teşvik etme yönünde anlamlı bir adım olduğunu belirtti.

VİZELER 5 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Ayrıca Suudi Arabistan'ın uluslararası turizme giderek daha fazla açık olduğunu vurgulayan Farnaud, Avrupa'nın bu dönüşümü desteklemede önemli bir rol oynadığını vurguladı. Bu yeni vize politikası onaylanırsa Suudi Arabistan vatandaşları tek bir vizeyle beş yıllık süre içinde Avrupa'ya birden fazla kez seyahat edebilecekler.

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Son Dakika Dünya Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hbo Hbo:
    Demokrat olunca vize muafiyeti alip, ab ye giriyorduk ya hani. Demek ki paran varsa secim yapmazsan diktator olsan da vize muafiyeti verebiliyorlarmis. Hala avrupadan bati dan medet olanlar Suudi lere vizeleri kaldirdilar heyyy uyanin!! Iki yuzlu bunlar 53 23 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Suudi ailesinin Müslüman olmadığı ile ilgili ciddi söylemler var. Allah Müslüman ölmelerini nasip etsin. 13 20 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    O ZAMAN ONLAR KORUSUN AVRUPA Yİ 15 1 Yanıtla
  • Ramazan Kaya:
    ye kürküm ye 10 0 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Ülkemi kusursuz idare ettiğini düşünenler etkilensin bu haberden. 6 2 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Gazze'de şehit edilenlerin kanı ve ahini alan Suud ailesi gazzenin mükâfatını ab den aliyor 5 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    para para para ?? 1 0 Yanıtla
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