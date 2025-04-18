Avrupa Birliği\'nden Arap ülkesine vize muafiyeti

Suudi Arabistan vatandaşları, yakında Avrupa Birliği ülkelerine giriş için gerekli Schengen vizesinden muaf tutulabilir. Körfez medyasına açıklamalarında bulunan Avrupa Birliği'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Christophe Farnaud, Suudi vatandaşlarının Schengen vizesi gerekliliklerinden tamamen veya kısa süreli bir şekilde muaf tutulması için çalışmaların sürdüğünü doğruladı.

KISA SÜRELİ MUAFİYET SAĞLANMIŞTI

Farnaud, Avrupa Komisyonu'nun bir yıl önce Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ummanlıların, kısa süreli kalışlar için çok girişli Schengen vizesi almasını sağlayan bir düzenlemeyi kabul ettiğini anımsattı. Vize muafiyetinin de bu adımların bir devamı olduğuna işaret eden Farnaud, bu değişikliklerin kolaylıktan öte Suudi Arabistan ile Avrupa arasındaki bağları güçlendirme ve düzenli alışverişleri teşvik etme yönünde anlamlı bir adım olduğunu belirtti.

VİZELER 5 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Ayrıca Suudi Arabistan'ın uluslararası turizme giderek daha fazla açık olduğunu vurgulayan Farnaud, Avrupa'nın bu dönüşümü desteklemede önemli bir rol oynadığını vurguladı. Bu yeni vize politikası onaylanırsa Suudi Arabistan vatandaşları tek bir vizeyle beş yıllık süre içinde Avrupa'ya birden fazla kez seyahat edebilecekler.