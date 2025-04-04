Avrupa Birliği, X\'e 1 milyar dolar ceza kesmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği düzenleyicileri, Elon Musk'a ait sosyal medya platformu X'e, 1 milyar doları aşabilecek bir ceza kesmeyi planlıyor. Cezanın temel nedeni, platformun yasa dışı içerik ve dezenformasyonla mücadele için yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası'na uymadığı iddiası. Bu yasa, sosyal medya platformlarının içerik denetimi konusunda daha sıkı tedbirler almasını şart koşuyor.

DEĞİŞİKLİKLERİ DE ZORUNLU TUTABİLİR

Yetkililer, cezanın yalnızca büyük bir para cezası içermeyeceğini, aynı zamanda platform üzerinde çeşitli değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılabileceğini belirtiyor. Yaptırım kararının bu yaz açıklanması bekleniyor. Avrupa yetkilileri, cezanın miktarını belirlerken, ABD ve AB arasındaki ticaret politikaları, gümrük tarifeleri ve Ukrayna'daki savaş gibi konuların yanı sıra, Donald Trump'ın olası tepkisini de göz önünde bulunduruyor.

Bir kaynağa göre, AB düzenleyicileri, X'e verilecek cezayı, diğer teknoloji şirketlerini Dijital Hizmetler Yasası'na uymaya teşvik edecek caydırıcı bir örnek olarak kullanmayı planlıyor. Bu nedenle, kesilecek cezanın 1 milyar doları aşabileceği ifade ediliyor.