Avrupa'dan Ukrayna'ya destek yağıyor! Patriot Hava Savunma Sistemleri'nin sevkiyatı Çekya'da görüntülendi - Son Dakika
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Avrupa'dan Ukrayna'ya destek yağıyor! Patriot Hava Savunma Sistemleri'nin sevkiyatı Çekya'da görüntülendi

20.03.2022 13:06

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 25. güne girilirken, Çekya'da kaydedilen bir görüntü internete bomba gibi düştü. 18 Mart'ta alınan kararla Almanya ve Hollanda'nın Ukrayna'ya destek için gönderdiği ve Avrupa'dan yola çıkan Patriot Hava Savunma Sistemleri ilk kez görüntülendi. Sistemlerin Slovakya'nın Silezya hava üssü yakınlarına konuşlandırılacağı ve Nisan ayından itibaren aktif edileceği öğrenildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrasında Rusya'nın Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa'daki ülkelere de saldırısı ihtimaline karşı 18 Mart 2022'de NATO'nun talebi üzerine Almanya ve Hollanda, Slovakya'ya Patriot Hava Savunma Sistemleri gönderme kararı almıştı. Bu kararın ardından Avrupa'dan yola çıkan Patriot sistemlerinin sevkiyatı Çekya'da görüntülendi.

SLOVAKYA'DA 6 AY KALACAK

Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından, Slovakya'ya gönderilen Patriot'lara ilişkin yapılan açıklamada, sistemlerin Slovakya'nın orta kesimindeki Silezya hava üssü yakınlarına konuşlandırılacağı belirtildi. Bu sistemlerin Nisan ayından itibaren aktif edileceği ve Slovakya'da 6 ay kalacağı kaydedildi.

S-300'LER DE UKRAYNA YOLCUSU

Öte yandan Slovakya, Patriot Hava Savunma Sistemleri'ne sahip olurken, ülkenin elindeki S-300 Hava Savunma Sistemleri'nin Ukrayna'ya gönderilmesi planlanıyor.

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Son Dakika Dünya Avrupa'dan Ukrayna'ya destek yağıyor! Patriot Hava Savunma Sistemleri'nin sevkiyatı Çekya'da görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa'dan Ukrayna'ya destek yağıyor! Patriot Hava Savunma Sistemleri'nin sevkiyatı Çekya'da görüntülendi - Son Dakika
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