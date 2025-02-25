Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir - Son Dakika
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Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir

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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın mevcut hız ve niteliklerle devam etmesi halinde 2030'dan önce Birliğe katılmasına "yeşil ışık" yaktı.

25.02.2025 00:20  Güncelleme: 00:34
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın AB'ye üyelik sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"UKRAYNA 2030'DAN ÖNCE OLABİLİR DİYEBİLİRİM"

Von der Leyen, Ukrayna'nın üyelik yolunda kaydettiği "ilerlemeden" övgüyle bahsederek "Ortaya konan siyasi iradeyi gerçekten takdir ediyorum. Hatta Ukrayna'nın liyakate dayalı süreci, bu hızda ve bu kalitede devam ederse, belki de 2030'dan önce olabilir diyebilirim." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'NIN ÜYELİK SÜRECİ

Ukrayna, Rusya'nın saldırısından 4 gün sonra, 28 Şubat 2022'de, AB'ye üyelik başvurusu yapmış, adaylık statüsünü ise 23 Haziran 2022'de almıştı. Üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı 23 Aralık 2023'teki AB zirvesinde verilmesine rağmen uzun bir süre Macaristan'ın vetosu aşılamamıştı.

FİİLEN SAVAŞ DURUMUNDAKİ ÜLKE İLE MÜZAKERE MASASINA OTURULMUŞTU

Müzakerelerin 25 Haziran 2024'te resmen başlamasıyla AB ilk kez bir ülke ile başvuru tarihinin üzerinden 2,5 yıl gibi kısa bir süre geçmesinin ardından müzakerelerin başlamasına karar vermiş, ayrıca ilk kez fiilen savaş durumundaki bir ülke ile müzakere masasına oturmuştu.

Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030\'dan önce AB\'ye katılabilir

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Son Dakika Dünya Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sensemann Jäger:
    Kara saç Kara kaş kara göz olmamış olsaydık, bizide alırlardı :))) 2 0 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    5 yıla Ukrayna kalırsa 0 0 Yanıtla
  • 541154:
    israili de alın 0 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    UKRAYNA ABD NİN SÖMÜRGESİ OLDU 0 0 Yanıtla
  • Musti5201:
    1950 den beri bizi almadılar ne ukraynaymış dansöze ülke yönetimi verirseniz kıvırta kıvırta oynatırlar adamı bir duruşu bir karakteri bir çizğisi olması lazım bu hayatta insanın 0 0 Yanıtla
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