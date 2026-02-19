Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

Avrupa\'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor
19.02.2026 08:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa ile Almanya arasında 100 milyar euroluk FCAS savaş uçağı projesinde yaşanan liderlik ve yetki anlaşmazlıkları, Avrupa'nın en büyük savunma iş birliği programını çöküş riskiyle karşı karşıya bıraktı.

Avrupa savunma sanayisinin en iddialı projelerinden biri olan Future Combat Air System (FCAS), Fransa ve Almanya arasında derinleşen görüş ayrılıkları nedeniyle çöküş riskiyle karşı karşıya kaldı. 100 milyar euroluk bu proje, Avrupa'nın geleceğin savaş uçağı ve bağlı sistemlerini ortak geliştirme hedefinin "yüzyılın projesi" olarak nitelendirilmesinin ardından gittikçe tartışmalı hale geliyor.

PROJEDE DERİN ÇATIŞMA

Fransız havacılık şirketi Dassault Aviation ile Almanya merkezli Airbus Defence and Space arasında uzun süredir devam eden fikir ayrılıkları, projenin geleceğini tehlikeye attı. Dassault CEO'su, "Bağımsız çalışabileceğimizi düşünüyorum" diyerek kendi liderlik vizyonunu ortaya koydu. Almanya tarafı ise kontrol ve görev dağılımı konusundaki farklı yaklaşımı nedeniyle eleştiride bulundu. Bu restleşme, ortak projenin ileriye taşınmasını zorlaştırıyor.

PARİS VE BERLİN'İN SİYASİ GERİLİMİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Alman liderler arasındaki siyasi tartışma da durumu daha da karmaşıklaştırdı. Macron, Almanya'nın projedeki yaklaşımını sorguladığı için "ortak projeye bağlı kalınmaması durumunda başka savunma iş birliği programlarının da yeniden değerlendirilebileceğini" söyledi. Bu uyarı, MGCS tank programı gibi diğer ortak savunma girişimlerini de risk altına sokabiliyor. Almanya cephesi ise farklı ihtiyaç ve öncelikler nedeniyle daha uzun menzilli sistemler üzerine odaklanmak istiyor; bu da Dassault'un tasarım yaklaşımıyla örtüşmüyor. Bir başka olasılık ise bu iki ülkenin bağımsız olarak İngiltere ve Japonya'nın yürüttüğü GCAP programına yönelebileceği yönünde kulislerdeki değerlendirmeler arasında.

AVRUPA SAVUNMA SANAYİNDE BELİRSİZ GELECEK

FCAS, altıncı nesil savaş uçaklarının yanı sıra "loyal wingman" dronları ve yüksek bağlantılı savaş ağı mimarisi gibi teknolojileri kapsaması planlanan dev bir programdı. Ancak projenin sürdürülebilirliği, taraflar arasındaki derin görüş ayrılıkları ve ortak liderlik modeline dair netlik eksikliği nedeniyle sorgulanıyor. Avrupa savunma sanayisinin bu kritik momenti, örgüt içi birlik ve strateji belirleme konularında yeni bir dönemeç oluşturuyor. Analistler, projenin tamamen çökmesi halinde Avrupa'nın askeri teknolojide dış rekabetle baş etme kapasitesinin zayıflayabileceğini belirtiyor.

Teknoloji, Almanya, Siyaset, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazan öncesi mide bulandıran liste Kavurmaya koyduklarına bakın Ramazan öncesi mide bulandıran liste! Kavurmaya koyduklarına bakın
12 ülkede bugün oruç tutulmaya başlandı 12 ülkede bugün oruç tutulmaya başlandı
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Ebru Gündeş’in kızına bıraktığı ikiz yalıların yeni görüntüleri dikkat çekti Ebru Gündeş'in kızına bıraktığı ikiz yalıların yeni görüntüleri dikkat çekti
Fenomenlere vergi şoku Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak Fenomenlere vergi şoku! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

08:35
Inter, BodoGlimt için video hazırladığına bin pişman oldu
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına bin pişman oldu
08:30
Tarihi zafer nasıl mı geldi İşte Okan Buruk’un devre arası sözleri
Tarihi zafer nasıl mı geldi? İşte Okan Buruk'un devre arası sözleri
08:26
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar 9’u polis 17 kişi için gözaltı kararı
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
08:10
Ramazan ayının ilk gününde alçak saldırı Ölü ve yaralılar var
Ramazan ayının ilk gününde alçak saldırı! Ölü ve yaralılar var
07:42
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim için olay iddia
Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim için olay iddia
06:54
Olay görüntü Ünlü oyuncu çıkan kavgada ağır şekilde darbedildi
Olay görüntü! Ünlü oyuncu çıkan kavgada ağır şekilde darbedildi
06:43
Arap dünyası şokta Pedofil milyarder onu yanından hiç ayırmamış
Arap dünyası şokta! Pedofil milyarder onu yanından hiç ayırmamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 08:50:33. #7.11#
SON DAKİKA: Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.