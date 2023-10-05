Avrupa Parlamentosu'ndan Azerbaycan'a yaptırım kararı - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu'ndan Azerbaycan'a yaptırım kararı

Son Güncelleme: 05.10.2023 19:16

Avrupa Parlamentosu, kendi toprağı Karabağ'ı düzenlediği operasyonla özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycan'a yaptırım çağrısında bulunan kararı kabul etti. Karabağ'da ateşkesin ihlal edildiğini savunan AP, Azerbaycanlı yetkililere yaptırım uygulanmasını istedi. Karar, 491 lehte, 9 aleyhte ve 36 çekimser oyla kabul edildi.

Batı'nın, Azerbaycan karşıtı politikasına, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) son adımı eklendi. Kendi toprağı Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycan, AP'nin temelsiz çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.

491 LEHTE 9 ALEYHTE OYLA KABUL EDİLDİ

Avrupa Parlamentosu, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik askeri operasyonunu kınadı. Karabağ'da ateşkesin ihlal edildiği savunularak, bundan "sorumlu" Azerbaycanlı yetkililere yaptırım uygulanması istendi. Karar, 491 lehte, 9 aleyhte ve 36 çekimser oyla kabul edildi.

SKANDAL İFADELER YER ALDI

Azerbaycan'ın "Dağlık Karabağ'ı şiddet kullanarak ele geçirdiği" şeklinde skandal ifadeler kullanılan kararda, sorumlulara karşı yaptırım uygulanmasının yanı sıra, AB'nin Bakü ile ilişkilerini gözden geçirmesi yönünde çağrıda bulunuldu.

ERMENİSTAN İÇİN YARDIM ÇAĞRISI

Ayrıca AB ve bloğa üye devletlerden, Dağlık Karabağ'dan gelen mülteci akınıyla başa çıkmak için Ermenistan'a gerekli tüm yardımı derhal sunmaları istendi. Azerbaycan ordusunu savaş suçlusu gibi gösterme çabalarının da olduğu görülürken, asılsız iddialar, "Bakü, Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. Her türlü potansiyel askeri maceracılığıa karşı uyarıyoruz." şeklinde sürdürüldü.

"BAKÜ İLE MÜZAKERELERİ ASKIYA ALALIM"

AB'yi, Bakü ile ilgili yenilenen ortaklık konusundaki her türlü müzakereyi askıya almaya çağıran Avrupa Parlamentosu, vize kolaylaştırma anlaşmasının uygulanmasının durdurulmasını da istedi. Söz konusu kararda, Azerbaycan'dan petrol ve doğalgaz ithalatına olan bağımlılığın azaltılması talep edildi.

Azerbaycan, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa Parlamentosu'ndan Azerbaycan'a yaptırım kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Parlamentosu'ndan Azerbaycan'a yaptırım kararı - Son Dakika
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