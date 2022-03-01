Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'nın AB üyeliğine destek veren karar tasarısını kabul etti - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'nın AB üyeliğine destek veren karar tasarısını kabul etti

01.03.2022 21:09
Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'nın AB üyeliğine destek veren karar tasarısını kabul etti

Rusya'nın askeri harekat başlatması sonrasında Avrupa Birliği için resmi başvuruda bulunan Ukrayna'nın beklediği haber geldi. Ajansların son dakika olarak geçtiği bilgiye göre Avrupa Birliği Parlamentosu, Ukrayna'nın AB üyeliğine destek veren karar tasarısını kabul etti.

Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya- Ukrayna savaşı konusunda düzenlenen olağanüstü oturumda Ukrayna'nın AB üyeliğine destek veren karar tasarısını kabul etti.

637 OYLA KABUL EDİLDİ

Bağlayıcılığı bulunmayan tasarı, oylamaya katılan 676 milletvekilinden 637'sinin oyuyla geçti. 13 milletvekili aleyhte oy kullandı, 26 milletvekili çekimser kaldı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin Avrupa Birliği'ne katılımı için başvuru dilekçesini imzalamıştı.

BELARUS DA TELİN EDİLDİ

Milletvekilleri, Rusya'nın Ukrayna'yı "tam teşekküllü işgalini" en güçlü şekilde kınayarak Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun saldırıdaki rolünü de telin etti. AB'nin Ukrayna'ya askeri ve insani yardımları artırması gerektiği belirtilen tasarıda, savaştan kaçan Ukraynalılara geçici koruma statüsü verilmesi ve istihbarat iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Tasarıda Ukrayna'ya adaylık statüsü verilmesi için AB kurumlarına çağrı yapıldı, Ukrayna'nın AB ortak pazarına entegrasyonu yönünde çalışılması istendi. Milletvekilleri, Ukrayna'nın adaylık prosedürünün "liyakat" temelinde ilerletilmesini talep etti.

AP MİLLETVEKİLLERİNDEN DİKKAT ÇEKEN TALEPLER

AP milletvekilleri, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların genişletilmesi, Belarus'a yaptırımların artırılması, Rusya'dan gaz ve petrol alımının sınırlandırılması, AB'nin Rusya'ya, Rusya'nın da AB'ye yatırımlarının yasaklanması, Rusya'daki tüm bankaların Avrupa mali sisteminden engellenmesi, Rusya ve Belarus'un SWIFT sisteminden çıkarılması, Rus gemilerinin AB limanlarına girişine izin verilmemesi gibi taleplerde bulundu. Tasarıda Batı Balkanlar'a da yer verildi. Milletvekilleri, Rusya'nın Batı Balkanlar'daki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinden duydukları endişe ile Ukrayna'ya ve AB politikalarına destek veren Batı Balkan ülkelerine takdirlerini metinde ifade etti.

Tasarıda, "Avrupa Parlamentosunun, Sırbistan'ın Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarına uymamasından üzüntü duyulduğu, bu durumun Sırbistan'ın AB sürecine zarar verdiği" belirtildi. Metinde aday ülkelerin AB'nin sadece müktesebatıyla değil, ortak dış ve güvenlik politikalarıyla da uyum içinde olması beklentisi dile getirildi.

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