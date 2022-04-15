Avrupa Uzay Ajansı'ndan Türkiye'ye çöl tozu uyarısı: 15-18 Nisan tarihleri arasında etkili olacak - Son Dakika
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Avrupa Uzay Ajansı'ndan Türkiye'ye çöl tozu uyarısı: 15-18 Nisan tarihleri arasında etkili olacak

15.04.2022 14:28
Avrupa Uzay Ajansı'ndan Türkiye'ye çöl tozu uyarısı: 15-18 Nisan tarihleri arasında etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün pazar günü için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından yeni bir açıklama da Avrupa Uzay Ajansı'ndan geldi. Sahra Tozu fırtınasının Türkiye'ye yaklaştığını duyuran kurum, çöl tozlarının 15-18 Nisan tarihleri arasında etkili olacağını açıkladı.

Yeni bir çöl tozu fırtınası Türkiye'ye geliyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın Kopernik Programı kapsamında Akdeniz Havzası'nda Sahra Tozu fırtınası bekleniyor. Çöl tozu fırtınasının Türkiye'de etkili olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

4 GÜN BOYUNCA TÜRKİYE'NİN GÜNEYİNDE ETKİLİ OLACAK

15 - 18 Nisan tahminlerine göre toz İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs yönünde hareket edecek. Sahra Tozu fırtınasının Türkiye'nin güneyinde de etkili olması bekleniyor.

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT

Geçtiğimiz haftalarda fırtına ve toz taşınımı 5 ili etkisi altına almıştı. Sahra Çölü'nden Türkiye'ye yola çıkan dev toz bulutunun beklenen yağmurla birlikte tekrardan araçların üzerinde çamur olabileceği uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİDEN HAVA DURUMU İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Avrupa Uzay Ajansı'ndan Türkiye'ye çöl tozu uyarısı: 15-18 Nisan tarihleri arasında etkili olacak

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü yurdun batı kesimini etkisine alacak olan yağışların İstanbul dahil birçok kenti olumsuz etkileyeceğini açıkladı. Çarşamba gününe kadar sağanak ve yağışlı havaların devam etmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 18

İstanbul: Az bulutlu 19

İzmir: Az bulutlu 24

Adana: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 26

Antalya: Az bulutlu ve açık 23

Samsun: Çok bulutlu ve yer yer yağmurlu 15

Trabzon: Çok bulutlu ve yer yer yağmurlu 13

Erzurum: Parçalı bulutlu 7

Diyarbakır: Az bulutlu 21

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Son Dakika Dünya Avrupa Uzay Ajansı'ndan Türkiye'ye çöl tozu uyarısı: 15-18 Nisan tarihleri arasında etkili olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Uzay Ajansı'ndan Türkiye'ye çöl tozu uyarısı: 15-18 Nisan tarihleri arasında etkili olacak - Son Dakika
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