Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu - Son Dakika
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Dünya

Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

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Portekiz, İspanya, Fransa ve çok sayıda Avrupa ülkesinde hayatı felç eden elektrik kesintileri yaşandı. 5 saniye içinde şebekenin yüzde 60'ının devre dışı kaldığı kesintiler nedeniyle ulaşımdan sağlığa, alışverişten iletişime kadar neredeyse her şey kullanılmaz hale geldi. Karanlığın faturası ise hayli ağır oldu. İspanya'da elektrik fiyatı bir günde yüzde 450 oranında zamlandı.

30.04.2025 14:07
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Çok sayıda Avrupa ülkesinde hayatı saatlerce felç eden elektrik kesintilerinin faturası ağır oldu. İspanyol gazetesi El Mundo krizin ardından elektrik fiyatlarının sadece bir gün içinde yüzde 450 oranında artış gösterdiğini yazdı.

ŞEBEKENİN YÜZDE 60'I DEVRE DIŞI KALDI

İspanya genelinde meydana gelen ve kaynağı hala netleşmeyen büyük çaplı elektrik kesintisi, ülke genelinde hayatı durma noktasına getirdi. Olay anında yalnızca 5 saniye içinde elektrik şebekesinin yüzde 60'ı devre dışı kaldı.

Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

ENERJİ ALIŞVERİŞİ DURDURULDU

Elektrik şebekesi yeniden devreye alınmasına rağmen, kesintinin etkileri özellikle küçük işletmeler ve hanelerde sürüyor. Kriz, enerji güvenliği konusunda ciddi soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Komşu ülke Portekiz, İspanya ile olan enerji alışverişini "önleyici tedbir" olarak durdurduğunu açıkladı.

Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

BAZI TREN SEFERLERİ HALA KADEMELİ OLARAK SÜRÜYOR

Kesintiden en çok etkilenen sektörlerden biri demiryolları oldu. Renfe, Madrid, Bask Bölgesi, Valensiya, Asturias, Cantabria ve Galiçya'daki banliyö trenlerinde kamu hizmetini yeniden tam kapasiteyle başlattı. Ancak Rodalies de Catalunya, R1, R2 Kuzey, R2 Güney, R3 ve R4 hatlarında seferleri hâlâ kademeli olarak sürdürüyor. Endülüs bölgesindeki Cercanías hatlarında ise bazı istisnalar dışında hizmet normale döndü.

Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Başbakan Pedro Sánchez, krizin etkilerini değerlendirmek üzere bu Çarşamba Moncloa'da beşinci olağanüstü Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, benzer bir kesintinin tekrar yaşanmaması için alınacak önlemler masaya yatırıldı.

Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

ALTYAPI HAYLİ KIRILGAN

Elektrik kesintisinin nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, olay İspanya ve Portekiz genelinde enerji altyapısının ne kadar kırılgan olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Avrupa\'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

Portekiz, İspanya, Ekonomi, Fransa, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Kubilay Turkyilmaz:
    İSRAİL HER ZAMANKİ GİBİ İŞBAŞINDA 7 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Almanya da sorun yok 4 0 Yanıtla
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