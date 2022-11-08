Gece kulübünün tuvaletinde ilişkiye giren adam, kapıyı çalan temizlik görevlisine saldırdı - Son Dakika
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Gece kulübünün tuvaletinde ilişkiye giren adam, kapıyı çalan temizlik görevlisine saldırdı

08.11.2022 15:16

Avustralya'da gittiği gece kulübünün engelli tuvaletinde kız arkadaşıyla ilişkiye giren adam, kapıyı çalan güvenlik görevlisine saldırdı. Olay sonrası güvenlik görevlisinin burnu kırılırken o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Avustralyanın Burleigh bölgesinde yaşayan eski askeri personel olan Billy Dean Fallon, gittiği gece kulubünde kız arkadaşı ile engellituvalette ilişkiye girdi.

Temizlik görevlisi kendisi kapıyı çalıp cinsel ilişkiyi böldü. Bunun üzerine Billy, tuvaletten çıkıp görevliye saldırdı.

Billy burnunu kırdığı temizlik görevlisi şikayetçi oldu.

Billynin avukatı mahkemede müvekkili kız arkadaşı ile ilişkiye girdiğ isırada temizlik görevlisinin üç dakika boyunca durmadan kapıyı çaldı. Bunun üzerine müvekkilinin sinirlenip kendisine saldırdığını söyledi.

Burnu kırılan temizlik görevlisinin avukatı ise, müvekkilinin tuvaleti temizlemek için kapıyı çaldığını içeride bulunan Billy ve kız arkadaşı çıkmayınca uzun süre kapıyı çalmak zorunda kaldığını söyledi. Mahkeme Billye 12 ay hapis cezasının yanısıra burnunu kırdığı temizlik görevlisine 1500 dolar ödemesine hükmetti.

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Son Dakika Dünya Gece kulübünün tuvaletinde ilişkiye giren adam, kapıyı çalan temizlik görevlisine saldırdı - Son Dakika


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