Gece kulübünün tuvaletinde ilişkiye giren adam, kapıyı çalan temizlik görevlisine saldırdı

Avustralyanın Burleigh bölgesinde yaşayan eski askeri personel olan Billy Dean Fallon, gittiği gece kulubünde kız arkadaşı ile engellituvalette ilişkiye girdi.

Temizlik görevlisi kendisi kapıyı çalıp cinsel ilişkiyi böldü. Bunun üzerine Billy, tuvaletten çıkıp görevliye saldırdı.

Billy burnunu kırdığı temizlik görevlisi şikayetçi oldu.

Billynin avukatı mahkemede müvekkili kız arkadaşı ile ilişkiye girdiğ isırada temizlik görevlisinin üç dakika boyunca durmadan kapıyı çaldı. Bunun üzerine müvekkilinin sinirlenip kendisine saldırdığını söyledi.

Burnu kırılan temizlik görevlisinin avukatı ise, müvekkilinin tuvaleti temizlemek için kapıyı çaldığını içeride bulunan Billy ve kız arkadaşı çıkmayınca uzun süre kapıyı çalmak zorunda kaldığını söyledi. Mahkeme Billye 12 ay hapis cezasının yanısıra burnunu kırdığı temizlik görevlisine 1500 dolar ödemesine hükmetti.