Avustralya'da sağlık çalışanları ölmek üzere olan hastanın son isteğini yerine getirdi - Son Dakika
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Avustralya'da sağlık çalışanları ölmek üzere olan hastanın son isteğini yerine getirdi

Avustralya'da sağlık çalışanları ölmek üzere olan hastanın son isteğini yerine getirdi

08.02.2021 17:21

Avustralya'nın Queensland eyaletinde ölmek üzere olan 74 yaşındaki hastanın 'son kez okyanusu' görme isteği yerine getirildi.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde ölmek üzere olan 74 yaşındaki hastanın 'son kez okyanusu' görme isteği yerine getirildi. Sedyeyle sahil kenarına getirilen kişi son kez okyanusa baktı.

Avustralya"da trajik bir olay yaşandı. Ülkenin Queensland eyaletindeki Brisbane kentinde ölmek üzere olan 74 yaşındaki bir hastanın son isteği, ambulans ekipleri tarafından yerine getirildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, sedyede yatan hastanın, sahil kenarına getirildiği görüldü. İsmi açıklanmayan hastanın son kez okyanusu görmek istediği öğrenildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımda, Queensland Ambulans Servisi'ne teşekkür edildi.


Kaynak: DHA
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Queensland, Avustralya, Ambulans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avustralya'da sağlık çalışanları ölmek üzere olan hastanın son isteğini yerine getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya'da sağlık çalışanları ölmek üzere olan hastanın son isteğini yerine getirdi - Son Dakika
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