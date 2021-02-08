Avustralya'da sağlık çalışanları ölmek üzere olan hastanın son isteğini yerine getirdi

Avustralya'nın Queensland eyaletinde ölmek üzere olan 74 yaşındaki hastanın 'son kez okyanusu' görme isteği yerine getirildi. Sedyeyle sahil kenarına getirilen kişi son kez okyanusa baktı.

Avustralya"da trajik bir olay yaşandı. Ülkenin Queensland eyaletindeki Brisbane kentinde ölmek üzere olan 74 yaşındaki bir hastanın son isteği, ambulans ekipleri tarafından yerine getirildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, sedyede yatan hastanın, sahil kenarına getirildiği görüldü. İsmi açıklanmayan hastanın son kez okyanusu görmek istediği öğrenildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımda, Queensland Ambulans Servisi'ne teşekkür edildi.