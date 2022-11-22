Kocasının bilgisayarına bakan kadın, uykusunda tecavüze uğradığı anların videosunu buldu

Melbourne kentinde meydana gelen skandal olayın detayları Avustralya polis tarafından hazırlanan tutanaklara yansıdı. Elde edilen bilgilere göre ismi açıklanmayan bir kadın, kocasının kendisini aldattığından şüphelenmesi üzerine bilgisayarını kontrol etmek istedi.

ŞOK EDEN VİDEOLARLA KARŞILAŞTI

Talihsiz kadın, kocasının bilgisayarını kontrol ettiği sırada hiç istenmeyen görüntülerle karşılaştı. Buna göre şahsın karısına uykudayken tecavüz ettiği ve bu anları kayda aldığı öğrenildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

9News'in haberine göre, ismi açıklanmayan marangoz eş üç cinsel saldırı ve iki tecavüz suçlamasını kabul etti. Video bağlantı aracılığıyla mahkemeye katılan adamın 2 yıla kadar ceza alması bekleniyor.

Kadın ise güvendiği birinin kendisine ihanet etmesinden tiksindiğini söyleyerek, "Gelecekte tekrar yakın bir ilişki içinde olan birine nasıl güvenebileceğim konusunda bir fikrim yok" ifadelerini kullandı.