Avustralya'dan Rusya açıklaması: Zorbalara her zaman karşı çıkacağız - Son Dakika

Ukrayna- Rusya krizi derinleşmeye devam ederken dünya ülkelerinin liderlerinden açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak Avustralya Başbakanı Scott Morrison yaptığı basın açıklamasında, Avustralya istihbaratı tarafından verilen bilgilere göre Rusya'nın işgal hazırlığında olduğu bilgisini aldıklarını ve işgal durumunun gerçekleşmesi durumunda Rusya'ya ekonomik yaptırımlar yapılacağını açıkladı.

AVUSTRALYA UKRAYNALI MÜLTECİLERE KAPILARI AÇTI

Rusya'nın Ukrayna topraklarına karşı yaptığı işgalci ve agresif tavırları eleştiren Avustralya Başbakanı Scott Morrison Rusya'yı zorbalıkla suçlarken Avustralya'nın zorbalara her zaman karşı çıkacağını belirtti. Rusya'nın olası Ukrayna işgali sonrası yaşanması beklenen mülteci sorununa da değinen Başbakan Morrison Ukraynalılara kapılarının açık olacağının sinyalini verdi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın açıklamaları şöyle:



"İlk düşüncelerim tüm Ukrayna halkı ve burada bulunan 38 bin Ukrayna asıllı Avustralyalı için. Bugün erken saatlerde Avustralya'daki Ukrayna topluluğuna başkanlık eden Stefan Romaniw ile konuştum ve onlar elbette aileleri, arkadaşları ve geldikleri memleketleri için çok endişeliler"

RUSYA UKRAYNA İŞGALİNİ TAMAMLAMAK İÇİN HER ŞEYİ HAZIRLADI

"Başkan Biden'ın da belirttiği gibi, Ukrayna'nın işgali fiilen başladı bile. Bu işgal haksızdır, yersizdir, sebepsizdir ve kabul edilemez. Rusya, Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli bir işgali tamamlamak için en üst düzeyde hazır ve bunun önümüzdeki 24 saat içinde gerçekleşmesi muhtemel. Hatta bombardımanın ve bu tür şeylerin zaten başladığını gösteren raporlar bile var"

