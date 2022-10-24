Araç kullanırken cinsel ilişkiye girdi, yoldaki kameraları hesaba katmaması pahalıya patladı - Son Dakika
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Araç kullanırken cinsel ilişkiye girdi, yoldaki kameraları hesaba katmaması pahalıya patladı

24.10.2022 14:33
Araç kullanırken cinsel ilişkiye girdi, yoldaki kameraları hesaba katmaması pahalıya patladı

Avustralya'nın Queensland kentinde seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye giren bir şahıs, yoldaki kameralardan kimliğinin tespit edilmesinin ardından para cezasına çarptırıldı.

Queensland eyaletiYukarı Coomera'daki Pasifik Otoyolu'nda yaşanan skandal olay, dünya basınına manşet oldu. Yolda ilerlediği sırada kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye giren şahıs, yol üzerindeki kameralara yakalandı. Ekipler, görüntülerin izlenmesinin ardından şahsın kimliğini tespit etti ve 1078 dolar (yaklaşık 20 bin TL) para cezası kesti.

"BAŞINI KOYUP UYUYA KALMIŞ"

Bazı sosyal medya kullanıcıları ikilinin uygunsuz bir eylemde bulunmadığını söylerken yolcunun sadece başını sürücünün üst bacağına koyarak uyuyakaldığını iddia etti.

"YAPILAN ŞEY KABUL EDİLEMEZ"

Ulaştırma ve Ana Yollar Bakanlığı (DTMR) sözcüsü ise Courier Mail'e yaptığı açıklamada hareketin kabul edilemez olduğunu ve diğer yolcuların can güvenliğini tehlikeye attığını söyledi.

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