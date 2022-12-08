Avustralya'da koca bir kasaba çırılçıplak soyundu! Nedenini duyunca çok şaşıracaksınız

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Crookwell kasabasında yaşayanlar, miyelofibrozis türü kanseri nükseden 32 yaşındaki 32 Ally Jaffrey'in tedavisine maddi destek sağlamak için sıradışı bir olaya imza attı. Kasaba sakinleri, komşuları olan Jaffrey'in tedavi masrafları için çıplak takvim hazırladı.

KANSER HASTASI KOMŞULARI İÇİN SOYUNDULAR

Kasabada yaşayanlar takvim için çırılçıplak soyundu poz verdi. Takvim, yerel bir fotoğrafçının yardımıyla dört hafta içinde tasarlandı, çekildi ve basıldı.

"ÇOK MAHCUP VE ŞAŞKIN HİSSEDİYORUM"

80 kez kan nakli gerçekleştirilen Jaffrey, olayı duyunca şaşkına döndüğünü söyledi. Jaffrey, "Bize gösterilen toplum desteği karşısında kendimi çok mahcup ve şaşkın hissediyorum. Bizi bu kadar önemseyen bir topluluğun parçası olmak çok güzel bir şey ama bunu kelimelerle ifade etmek çok zor" ifadelerini kullandı.