Issız adada gezerken yerlilerle karşılaştı! Kolundan tuttukları gibi adanın derinliklerine götürdüler

Avustralyalı bir YouTuber, video çekmek için gittiği bir ormanlık alanda hiç görülmemiş yerli kabile üyeleri ile karşılaştı. Kabile üyeleri büyük bir heyecanla genç adamı ve kameramanı ormanın derinliklerine götürdü.

MİSAFİR ETTİLER

Vanuatu Adaları'nda kaydedildiği iddia edilen görüntülerin devamında, yerliler iki adamı yaşadıkları yerde misafir etti. Avustralyalı Youtuber yerlilerin geleneksel dansını yaparak birkaç saatliğine onlardan biriymiş gibi yaşadığını aktardı.

GÜNDEM OLDU

Öte yandan yaşanan o anlar sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen görüntüler arasına girdi. Çok sayıda kullanıcı ise videoya yorum yağdırdı.