Avusturya'da sokağa çıkma yasağı 8 Şubat'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Avusturya'da sokağa çıkma yasağı 8 Şubat'a kadar uzatıldı

Avusturya\'da sokağa çıkma yasağı 8 Şubat\'a kadar uzatıldı
Son Güncelleme: 17.01.2021 17:24

Avusturya'da tüm hafta için geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamaları 8 Şubat'a kadar uzatıldı.

Avusturya'da tüm hafta için geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamaları 8 Şubat'a kadar uzatıldı. Avusturya'da 24 Ocak'ta sona ermesi beklenen kısıtlamalar, koronavirüsün (Covid-19) mutasyona uğraması nedeniyle 8 Şubat'a kadar uzatıldı. Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ticari alanlar ve toplu taşıma araçlarında FFP2 koruyucu maskelerin takma zorunluluğu getirildi ve sosyal mesafenin 1 metreden 2 metreye çıkarıldığı belirtildi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Federal Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Michael Ludwig, Steiermark Valisi Hermann Schützenhöfer ve Viyana Tıp Üniversitesi Rektör Yardımcısı Univ. Prof. Dr. Oswald Wagner ortak basın açıklamasıyla alınan yeni kararları ve koronavirüs için izlenecek yol haritasını aktardılar.

Hükümetin açıkladığı yeni kararlara göre, 25 Ocak'tan itibaren ticaret ve toplu taşımada FFP2 Maske takma zorunluluğu getirilecek. Uzaktan eğitim yarıyıl tatiline kadar devam edecek. Yukarı Avusturya ve Steiermark eyaletlerinde sömestr tatili 1 hafta öne çekildi. Okullar, 8 Şubat'tan itibaren Viyana ve Aşağı Avusturya, diğer tüm federal eyaletler ise 15 Şubat'ta başlayacak. Gastronomi ve turizm sektörleri Şubat ayında yine kapalı olacak. Hükümet özellikle evden çalışma sisteminin tercih edilmesini istiyor.8 ŞUBAT SONRASI ÖNLEMLERİN GEVŞETİLMESİ BEKLENİYORBaşbakan Sebastian Kurz, 8 Şubat'tan itibaren açılma yolunda ilk adımları atmaya niyetleri olduğunu söyledi. Günlük vaka sayılarının 100 bin kişide 50 yeni enfeksiyonu amaçladıklarını belirten Kurz, Ticaret, hizmet sektörü ve müzelerin 8 Şubat itibariyle daha sıkı şartlar altında açılabileceğini duyurdu. Başbakan Kurz, yılbaşından bu yana, İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış virüs vakalarının yayıldığını ve bu da virüsün önceki formuna göre çok daha bulaşıcı olduğunu dile getirdi. Avusturya'da da ilk vakaların olduğunu kaydeden Kurz, şüpheli vakaların arttığını söyledi. Başbakan Kurz konuşmasında, aşılama konusunda hedefleri ortaya koyarak, yaz mevsimine kadar normale dönülebileceğini söyledi.65 YAŞ ÜSTÜNE MAYIS AYINA KADAR AŞILANMA HEDEFLENİYOR Kurz, "65 yaş üstü tüm insanlara aşı yapıldığından hastanelerde kapasite sorunu yaşamayacağız. Şu anda izin alan aşı maddeleri ile Mayıs ayı başında tüm 65 yaş üstü aşılanmış oluyor. AstraZeneca aşısının da izin almasıyla tüm 65 yaş üstü Nisan ayında aşılanmış  olacak.Önümüzdeki 2–3 ay zor geçecek. İyi ekonomik desteklerle iş yerlerini kurtarmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.MART AYI SONUNA KADAR 600 BİN KİŞİ AŞILANACAK

Federal Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, önümüzdeki 10 haftanın çok kritik olduğunu söyledi. Yeni mutasyonun çok daha hızlı bulaşıcı olduğunu belirten Sağlık Bakanı Anschober, İngiltere'de enfeksiyon sayılarının 10 katına çıktığını söyledi. Bakan Anschober, b.1.1.7 mutasyonunu gerekçe olarak gösterdi ve Avrupa'nın her yerinde hızlı bir şekilde yayıldığını söyledi. Anschober, aşılama ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle durumun Mart ayı sonundan itibaren iyileşmeye geçebileceğini beklediğini, Mart ayı sonuna kadar yaklaşık 600 bin kişinin aşı olacağını söyledi.


Kaynak: DHA

Sebastian Kurz, Avusturya, Viyana, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avusturya'da sokağa çıkma yasağı 8 Şubat'a kadar uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avusturya'da sokağa çıkma yasağı 8 Şubat'a kadar uzatıldı - Son Dakika
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