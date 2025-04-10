Ayı saldırısına uğrayan kadından geriye sadece kafası kaldı

Rusya'nın Sverdlovsk bölgesinde korkunç bir olay meydana geldi. Bir kadın, vahşi ayı saldırısına uğradı ve vücudunun başı dışındaki tüm parçaları yok oldu.

Anastasia adlı kadın, 9 Mart gecesi saat 01.00 civarında Serov kentinden Novaya Kola köyüne doğru yürüyüşe çıktı. Güvenlik kameraları, kadının buzlu yolda yürüdüğü son anlarını kaydetti. Bu görüntülerden sonra Anastasia'dan bir daha haber alınamadı.

Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında, kadının sadece kesik başı bulundu. Yetkililer, vücudun geri kalan kısımlarının vahşi hayvanlar tarafından yendiği veya farklı yerlere sürüklendiği tahmininde bulunuyor.

Sverdlovsk bölgesi polis albayı Valery Gorelykh konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Başın bulunduğu bölgede arama çalışmalarımız devam ediyor. Diğer vücut parçalarının bulunması için çaba gösteriyoruz. Vahşi hayvanların kalıntıları farklı yönlere sürüklemiş olma ihtimali yüksek."

Polis yetkilileri, bulunan başın gerçekten Anastasia'ya ait olup olmadığını kesinleştirmek için DNA testleri yapıyor. Aynı zamanda bölgede kayıp olan diğer kişilerin DNA'ları da karşılaştırılıyor.

Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşları vahşi hayvan saldırılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve özellikle geceleri yalnız dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.