Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunan büyükelçi Türkiye'den ayrıldı

Gazze'ye kara harekatına hazırlanan İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerdeki tüm büyükelçi ve diplomatlarını geri çekme kararı almasının ardından İsrail'in Ankara'daki büyükelçisi Irıt Lillian diğer İsrailli diplomatlar ile birlikte Türkiye'den ayrıldı. İsrail Büyükelçiliği konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

"SEYAHAT ETMEYİN" UYARISI GELDİ

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, hafta başında Gazze'deki çatışmalar nedeniyle öfkeli kişilerin İsraillileri hedef alabileceği endişelerini gerekçe göstererek Türkiye'ye seyahat edilmemesi yönünde uyarıda bulunmuştu.

Büyükelçi Lillian, 27 Aralık 2022'de Külliye'deki kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunmuştu.

PEŞ PEŞE SEFERLER DÜZENLENDİ

Konsey, Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına da mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etme çağrısında bulunmuştu. Uyarının ardından İsrail havayolu şirketleri, Türkiye'den ayrılmak isteyen İsrailliler için İstanbul'dan çarşamba günü geç saatlerde uçuşlar düzenledi.

TÜRKİYE'DE MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Gazze'deki El-ahli el-Arabi hastanesinde salı günü meydana gelen ve yüzlerce Filistinlinin ölümüne neden olan patlamanın ardından Türkiye'de İsrail karşıtı gösteriler düzenlenmiş ve üç günlük milli yas ilan edilmişti.