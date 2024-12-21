Türkiye\'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev

Dünya

Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçici hükümetin kadroları da netleşmeye başladı.

YENİ SURİYE HÜKÜMETİ'NDE İLK KADIN GÖREVLİ

Suriye'nin yaşadığı iç savaş döneminde Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin kurduğu Suriyeli Dernekler Platformu'nun Başkanı Türk vatandaşı Ayşe Seyidoğlu bugün Suriye'nin yeni hükümetinde Kadın İşleri Ofisi Başkanı olarak göreve getirildi. Seyidoğlu, yeni hükümette görev alan ilk kadın yetkili olarak tarihe geçti.

TÜRKİYE'DE OKUDULAR

Suriye'de Dışişleri Bakanlığı görevine Asad Hasan El-Şeybani getirildi. Şeybani'nin İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığı ortaya çıktı. Suriye Milli Ordusu'na bağlı Cephe Şamiye'nin Genel Komutanı Azzam Garib de Halep Valisi olarak atandı. Vali Azzam da Bingöl İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans yapmıştı.