Türkiye'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev - Son Dakika
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Dünya

Türkiye'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev

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Suriyeli Dernekler Platformu'nun Başkanı olan Türk vatandaşı Ayşe Seyidoğlu, Yeni Suriye Hükümeti'nde Kadın İşleri Ofisi Başkanı olarak görevlendirildi. Seyidoğlu, ilk kadın yetkili olarak tarihe geçti.

21.12.2024 23:27  Güncelleme: 23:51
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçici hükümetin kadroları da netleşmeye başladı.

YENİ SURİYE HÜKÜMETİ'NDE İLK KADIN GÖREVLİ

Suriye'nin yaşadığı iç savaş döneminde Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin kurduğu Suriyeli Dernekler Platformu'nun Başkanı Türk vatandaşı Ayşe Seyidoğlu bugün Suriye'nin yeni hükümetinde Kadın İşleri Ofisi Başkanı olarak göreve getirildi. Seyidoğlu, yeni hükümette görev alan ilk kadın yetkili olarak tarihe geçti.

TÜRKİYE'DE OKUDULAR

Suriye'de Dışişleri Bakanlığı görevine Asad Hasan El-Şeybani getirildi. Şeybani'nin İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığı ortaya çıktı. Suriye Milli Ordusu'na bağlı Cephe Şamiye'nin Genel Komutanı Azzam Garib de Halep Valisi olarak atandı. Vali Azzam da Bingöl İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans yapmıştı.

Türkiye\'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev

Politika, Türkiye, Suriye, Kadın, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • GARİP DERVİŞ:
    çakma laikler doluşur şimdi. Atatürk ü ve laiklik i maske yapıp İslam düşmanlığı yaparlar. yemiyor çünkü alenen İslam düşmanıyız demek. sinsice yaparlar ataları gibi. 15 16 Yanıtla
  • Ela:
    artık bi yok olsun bu hükümet 6 14 Yanıtla
  • Çelikk:
    Aman Geç Kalmayın 2 3 Yanıtla
  • Ali Fatih ÜSTÜNER:
    hemde çok derin Devletim 2 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    GARIP DERVIS SENDE ALENEN DIYEMEDIGIN SEYI KUSMUSSUN 1 0 Yanıtla
  • Mahmut:
    ela diye bi şöyle bi böyle olana demiyolarmıydı 0 0 Yanıtla
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