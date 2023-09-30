Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Operasyonun ardından servis edilen görüntülerde Azerbaycan askerlerinin Karabağ'a Türk ve Azerbaycan bayrakları ile girdiği görülüyor.
Azerbaycan, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçlerin provokatif eylemlerinin ardından başlatılan antiterör operasyonu, yaklaşık 24 saatte sonlandı. Ermeni güçler silahlarını bırakmayı kabul ederek ateşkes istedi. Taraflar barış sürecini şekillendirmek adına masaya otururken Dağlık Karabağ'daki birçok Ermeni bölgeyi terk etti.
Öte yandan Azerbaycan ordusunun Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonunda 192 şehit verdiği açıklandı. Azerbaycan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonda Savunma Bakanlığından 180, İçişleri Bakanlığından 12 personelin şehit olduğu bildirildi.
Son Dakika › Dünya › Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla girdi - Son Dakika