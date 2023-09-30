Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla girdi - Son Dakika

Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla girdi

Son Güncelleme: 30.09.2023 09:25

Azerbaycan askeri birliklerinin, Karabağ bölgesine yaptığı 24 saatlik antiterör operasyonuna ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Videoda Azerbaycan ordusunun Karabağ'a Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile giriş yaptığı görülüyor.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Operasyonun ardından servis edilen görüntülerde Azerbaycan askerlerinin Karabağ'a Türk ve Azerbaycan bayrakları ile girdiği görülüyor.

ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Azerbaycan, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçlerin provokatif eylemlerinin ardından başlatılan antiterör operasyonu, yaklaşık 24 saatte sonlandı. Ermeni güçler silahlarını bırakmayı kabul ederek ateşkes istedi. Taraflar barış sürecini şekillendirmek adına masaya otururken Dağlık Karabağ'daki birçok Ermeni bölgeyi terk etti.

192 ŞEHİT VERİLDİ

Öte yandan Azerbaycan ordusunun Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonunda 192 şehit verdiği açıklandı. Azerbaycan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonda Savunma Bakanlığından 180, İçişleri Bakanlığından 12 personelin şehit olduğu bildirildi.

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Son Dakika Dünya Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla girdi - Son Dakika
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