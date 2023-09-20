Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM'deki konuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Azerbaycan'a verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

"KARDEŞ TÜRKİYE, HAK YOLUMUZDA BİZE DESTEK VERİYOR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, sosyal medya platformu X'ten paylaştığı açıklamasında, "Aziz kardeşim, Birleşmiş Milletler'de konuşmanızda Azerbaycan'a verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi, bugün de kardeş Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır ve hak yolumuzda bize destek veriyor" ifadesini kullandı.

"İYİ GÜNDE DE KÖTÜ GÜNDE DE DAİMA BİRLİKTE"

Azerbaycan ile Türkiye'nin iyi günde de, kederli anlarda da daima birlikte olduğuna dikkat çeken Aliyev, uluslararası kuruluşlarda iki ülkenin birbirlerinin haklı konumlarını savunduğunu belirtti.

"SARSILMAZ BİRLİĞİ YENİ ZİRVELERE TAŞIYORUZ"

Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerin "stratejik müttefik" seviyesine yükseldiğini hatırlatan Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Siz de ben de Azerbaycan halkının umum lideri Haydar Aliyev'in, kardeşliğimizin simgesi olan "bir millet iki devlet" sözünü daima hafızalarda tutarak, Azerbaycan ile Türkiye arasında olan sarsılmaz birliği yeni zirvelere taşıyoruz." ifadesini kullandı.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ordusunun bugün Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonuna destek verdiği BM konuşmasında " Ermenistan'ın başta Zengezur Koridoru'nun açılması olmak üzere verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Artık herkesin kabul ettiği gibi Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir. Azerbaycan'ın attığı adımları destekliyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı değerlendiremediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.