Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM'deki konuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM'deki konuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Son Güncelleme: 20.09.2023 00:57

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BM Genel Kurulu'ndaki ''Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir'' açıklaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Aliyev, ''Her zaman olduğu gibi, bugün de kardeş Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır ve hak yolumuzda bize destek veriyor'' ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Azerbaycan'a verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

"KARDEŞ TÜRKİYE, HAK YOLUMUZDA BİZE DESTEK VERİYOR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, sosyal medya platformu X'ten paylaştığı açıklamasında, "Aziz kardeşim, Birleşmiş Milletler'de konuşmanızda Azerbaycan'a verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi, bugün de kardeş Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır ve hak yolumuzda bize destek veriyor" ifadesini kullandı.

"İYİ GÜNDE DE KÖTÜ GÜNDE DE DAİMA BİRLİKTE"

Azerbaycan ile Türkiye'nin iyi günde de, kederli anlarda da daima birlikte olduğuna dikkat çeken Aliyev, uluslararası kuruluşlarda iki ülkenin birbirlerinin haklı konumlarını savunduğunu belirtti.

"SARSILMAZ BİRLİĞİ YENİ ZİRVELERE TAŞIYORUZ"

Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerin "stratejik müttefik" seviyesine yükseldiğini hatırlatan Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Siz de ben de Azerbaycan halkının umum lideri Haydar Aliyev'in, kardeşliğimizin simgesi olan "bir millet iki devlet" sözünü daima hafızalarda tutarak, Azerbaycan ile Türkiye arasında olan sarsılmaz birliği yeni zirvelere taşıyoruz." ifadesini kullandı.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ordusunun bugün Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonuna destek verdiği BM konuşmasında " Ermenistan'ın başta Zengezur Koridoru'nun açılması olmak üzere verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Artık herkesin kabul ettiği gibi Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir. Azerbaycan'ın attığı adımları destekliyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı değerlendiremediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, İlham Aliyev, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM'deki konuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabul etti
00:49 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM'deki konuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
00:41 Motosikletli kurye, trafikte sıkışan ambulansa yol açtı: O anlar kamerada
00:17 Lazio'nun kalecisinden akıllara durgunluk veren gol
00:07 Lise öğrencisinin, Atatürk fotoğrafıyla yaptığı hareket infial yarattı! Tepki yorumları art arda geldi
23:46 Rakip takım kalecisinden Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler
22:32 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Azerbaycan'a çağrı: Karabağ'daki operasyonu derhal durdurun
22:28 Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavgasında yeni gelişme: Kazgan özür diledi
22:13 Azerbaycan'ın operasyonu sonrası bir grup Ermeni protestocu, Rus büyükelçiliğini kuşattı
22:04 Azerbaycan, Ermenistan'ın, "Siviller hedef alınıyor" iddiasını görüntülerle yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2023 02:04:43. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM'deki konuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement