Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Barış anlaşmasını desteklemeyi sürdüreceğiz

Ateşkesin ardından konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın, "Karabağ'da asker yok" iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Hacıyev, "Ermenistan sahada asker bulunduruyor. Biz ciddi askeri birliklerle çatıştık sahada, bunu gördük. Çok ciddi obüsleri vardı. Şuşa'nın bölgeleri de vuruldu. Çok ciddi ağır bombardımana tutuldu, burada sivil hayatını kaybetti. Bu da ciddi orduyla çatıştığımızı gösteriyor." dedi.

ERMENİSTAN'DAN "KARABAĞ'DA ASKER YOK" İDDİASI

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunda ağır yara alan bölgedeki Ermeni güçler silah bırakmayı kabul etti. Bölgede ateşkes ilan edilirken, operasyonun ilk saatlerinde Ermenistan'dan gelen, "Karabağ'da asker yok. Siviller hedef alınıyor" iddiasına yanıt verildi.

HACIYEV: ERMENİSTAN SAHADA ASKER BULUNDURUYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan Azerbaycan topraklarında askerlerinin olduğunu reddetti. Ancak Ermenistan sahada asker bulunduruyor. Biz ciddi askeri birliklerle çatıştık sahada, bunu gördük. Çok ciddi obüsleri vardı. Şuşa'nın bölgeleri de vuruldu." dedi.

"ÇOK CİDDİ BOMBARDIMANA TUTULDU"

Hacıyev, "Çok ciddi ağır bombardımana tutuldu, burada sivil hayatını kaybetti. Burada yaptığımız yeni inşaat yerlerini de bombalamaya çalıştılar. Elimizde kanıtlar var. Bu da ciddi orduyla çatıştığımızı gösteriyor. Ermenistan Cumhuriyeti hala finansal olarak, siyasal, lojistik ve askeri olarak yasadışı kukla rejimi desteklemeyi sürdürüyor. Ermenistan buradaki tüm unsurları çekmeli." ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCAN TARAFINDAN GÜVENLİ ÇIKIŞ SAĞLANACAKTIR"

Hacıyev, şunları söyledi: "Azerbaycan, Karabağ'daki yasa dışı grupların silahı bırakma güvencesini almıştır. Onlara Azerbaycan tarafından güvenli çıkış sağlanacaktır. İki taraflı barış anlaşmasına dair metin sağlandı. Azerbaycan tarafından hazırlandı ve Ermenistan tarafına teslim edildi. ABD'nin bize arabuluculuk sürecinde bize yardımcı olmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Rusya Federasyon da platform hazırladı. Burada neyi tartıştığımız önemliydi.

"ERMENİSTAN SORUMLULUK SAHİBİ OLMALI"

Azerbaycan'ın yaklaşımı çok değişim getirecek barış anlaşması sağlayabilecek. Uluslararası kamuoyu ve Azerbaycanlı diplomatik yetkilileri bilgilendirdiğim gibi barış anlaşmasıyla ilgili temel meselelerimiz etnik azınlıklar kavramı ile ilgiliydi. Uluslararası ortaklarımız Karabağ Ermenilerinin etnik azınlık olduğunu söyledi. Ermenistan'ın burada sorumluluk sahibi olması gerektiğini söylediler. BM Genel Kurulu marjında bunları ele aldık. Ne yazık ki burada hibrit saldırılar yüzünden istediğimiz görüşmeleri BM Genel Kurulu marjında yapamadık.

"AZERBAYCAN BARIŞ ANLAŞMASINI DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEK"

Azerbaycan barış anlaşmasını desteklemeyi sürdürecek. Ermenistan bu hususta pozitif bir şekilde bizimle etkileşime geçmeli. Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı isteklerinden vazgeçmeli. Biz Karabağ'daki Ermenileri de koruyacağız. Burada bir mesaj vermek istiyoruz, Azerbaycan'ın hedefi herkesin haklarını, güvenliklerini korumaktır."

KABUL EDİLEN TALEPLER

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes anlaşmasına ilişkin yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: "Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin Rus barışı koruma birliği aracılığıyla talebi dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 günü saat 13.00'te aşağıdaki koşullar altında yerel terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldı: