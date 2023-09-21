Azerbaycan'daki kritik zirve sonrası Erivan karıştı: Canlı yayında milletvekiline yumruk attılar - Son Dakika

Azerbaycan'daki kritik zirve sonrası Erivan karıştı: Canlı yayında milletvekiline yumruk attılar

Son Güncelleme: 21.09.2023 20:24

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun yankıları Ermenistan'da sürüyor. Başkent Erivan'da toplanan Ermeniler, protesto gösterileri düzenleyerek hükümeti istifaya çağırdı. Öte yandan yerel basına yansıyan görüntülerde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın partisi milletvekilleri ile asker aileleri arasında kavga çıktı. Ermeni protestocu, milletvekiline kameralar önünde yumruk attı.

Karabağ'da antiterör operasyonu başlatan Azerbaycan ordusunun, bir gün içinde bölgedeki Ermeni silahlı gruplarını etkisiz hale getirmesi Ermenistan'ı karıştırdı. Başkent Erivan'da toplanan öfkeleri gruplar, Paşinyan hükümeti aleyhine sloganlar attı.

Başkentte polisin güvenlik tedbirlerini üst düzeye çıkardığı bilinirken, protestocularla polis arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Azerbaycan'daki kritik zirve sonrası Erivan karıştı: Canlı yayında milletvekiline yumruk attılar

RUS BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Rus Büyükelçiliği önünde toplanan öfkeli Ermeniler, Moskova yönetiminin Ermenistan'a yardım etmemesini protesto etti. Çift pasaporta sahip bazı Ermeniler ise büyükelçilik önünde Rus pasaportlarını yırttı.

Azerbaycan'daki kritik zirve sonrası Erivan karıştı: Canlı yayında milletvekiline yumruk attılar

KAMERALAR ÖNÜNDEN MİLLETVEKİLİNE YUMRUK ATTI

Paşinyan'ın partisi Sivil Sözleşme milletvekilleri Hovik Aghazaryan ve Hakob Aslanyan'la asker aileleri arasındaki tartışma hızla kavgaya dönüştü. Yerel basına yansıyan görüntülerde siyasetçilerden birine kameralar önünde yumruk atıldığı görüldü.

Azerbaycan'daki kritik zirve sonrası Erivan karıştı: Canlı yayında milletvekiline yumruk attılar

YEVLAV KENTİNDE KRİTİK GÖRÜŞME

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında entegrasyon sürecinin ele alındığı görüşme sona erdi. Karabağ'a yakın bir noktada yer alan Yevlah şehrindeki valilik binasında yapılan görüşmeye, Azerbaycan adına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov, Karabağ Ermenilerini temsilen David Melkumyan ve Sergey Martirosyan katıldı. Görüşmede, Rus Barış Gücü'nden de bir yetkili yer aldı. Karabağ'daki Ermeni nüfusun Azerbaycan'a entegrasyonu konularının müzakere edildiği görüşmenin ayrıntıları hususunda henüz açıklama yapılmadı.

Azerbaycan'daki kritik zirve sonrası Erivan karıştı: Canlı yayında milletvekiline yumruk attılar

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı. Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah şehrine davet etmişti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Nikol Paşinyan, Ermenistan, Azerbaycan, Karabağ, Erivan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Azerbaycan'daki kritik zirve sonrası Erivan karıştı: Canlı yayında milletvekiline yumruk attılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'daki kritik zirve sonrası Erivan karıştı: Canlı yayında milletvekiline yumruk attılar - Son Dakika
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